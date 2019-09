PRF apreende iphones contrabandeados que seriam vendidos na capital sergipana

30/09/19 - 11:23:24

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na última sexta-feira (27) uma dupla que transportava uma carga de iPhones 11 contrabandeados. Com os dois homens estavam 17 unidades de iPhones de última geração comprados no Paraguai, em cores e modelos variados, e com todos os seus acessórios originais. A PRF estima que, juntos, eles valiam cerca de R$150 mil.

Segundo informações passadas pela PRF, o condutor do veículo e o passageiro demonstraram nervosismo e entraram em contradições quando estavam sendo entrevistados pelos policiais rodoviários federais.

Por conta disso, os policiais rodoviários decidiram fazer uma vistoria minuciosa e, no interior do carro, encontraram 17 aparelhos, com fones de ouvido e carregadores. Cada aparelho, segundo cálculos da PRF, está avaliado em R$ 9 mil.

Após serem ouvidos pelos agentes, a dupla informou que tinham adquirido os aparelhos no Paraguai e que pretendiam comercializá-los em Aracaju.

Os aparelhos apreendidos e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária em Feira de Santana, no estado da Bahia.

Foto PRF/BA