RELATORA PEDE CASSAÇÃO DO MANDATO DO PREFEITO DE ILHA DAS FLORES E DA VICE

30/09/19 - 16:29:56

Na sessão do pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) desta segunda-feira (30), a relatora do processo do prefeito de Ilha das Flores, Cristhiano Cavalcante (PSC) e da vice Eleni Ferreira, Áurea Corumbá, pediu a cassação.

O jurista Joaby Gomes Ferreira, pediu vistas dos recursos apresentados pela defesa.

O pedido de vistas foi feito após a relatora Áurea Corumbá, ter votado pela cassação do seu mandato.

Acompanharam o voto da relatora o desembargador Diógenes Barreto e Leonardo Almeida. O juiz Marcos Garapa votou contra a cassação. Foram 3 x 1 pela cassação do prefeito Cristhiano.