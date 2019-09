SERGIPANOS VÃO À CIDADE DE RECIFE PARA ENCONTRO DO RENOVABR

30/09/19 - 17:20:46

Depois do resultado do RenovaBR no pleito de 2018 com 17 eleitos, de uma a turma de 133, dentre eles o Senador Alessandro Vieira, a escola pretende abarcar as cidades, pelas casas legislativas municipais e prefeituras. Mais de 31 mil pessoas se inscreveram no novo curso de formação do RenovaBR Cidades e 1.400 foram selecionadas, 269 do Nordeste, 28 de Sergipe. Os inscritos se reuniram em Recife neste sábado, 27, para aulas sobre temas mais genéricos, como renovação política e organização do Estado e dos Poderes, e assuntos específicos das cidades, em áreas como finanças, educação, saúde e planejamento urbano.

Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR, comentou sobre o encontro. “É fundamental preparar a nova geração de políticos. Ensinamos para os nossos alunos o que eles podem fazer como vereadores e prefeitos. Também destacamos temas municipais que são importantes e que não têm lado ideológico, por exemplo, plano diretor, lei de destinação de resíduos, saneamento básico e educação em primeira infância. O RenovaBR traz holofote para as questões municipais porque as pessoas vivem nas cidades”, disse.

Dialogo, honestidade e dedicação, com base nestes valores o RenovaBR faz formação e auxilia novas nomes a entrar na política. A iniciativa seleciona e prepara pessoas comuns do Brasil inteiro para renovar quadros e, sobretudo, práticas da política brasileira. Não importam partido e posicionamento, a prioridade do RenovaBR é capacitar gente disposta a dialogar e que tenha comprometimento ético.

Para o advogado Rafael Melo, aluno de Sergipe, “é uma experiência única, somos preparados pelos melhores professores, iniciamos o curso como pessoas comuns e saímos políticos, dispostos a fazer diferente, fazer a diferença”, disse.

Por Carla Passos