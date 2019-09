SES REÚNE MUNICÍPIOS PARA CAMPANHA CONTRA SARAMPO NESTA TERÇA-FEIRA

30/09/19 - 06:04:15

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência de Imunização, realizará na próxima terça-feira, 1º, das 8h às 12h, no auditório da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), reunião sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. O objetivo do encontro é alinhar com os coordenadores responsáveis pela vacinação dos 75 municípios sergipanos, as estratégias de trabalho que serão colocadas em prática no período da campanha. O estado de Sergipe tem, atualmente, 41 casos notificados de sarampo, dois confirmados, 26 descartados, 13 em investigação e nenhum óbito.

De acordo com a gerente de Imunização da SES, Sândala Teles, a ação terá duas fases: a primeira acontecerá de 7 a 25 de outubro, com foco nas crianças de seis meses a menores de cinco anos, com o dia ‘D’ no sábado, 19; a segunda etapa começará em 18 de novembro e se estenderá até o dia 30 do mesmo mês que será, também, o dia ‘D’. O público alvo, nesta fase, será a população de 20 a 29 anos.

“É uma campanha nacional e seletiva, ou seja, será realizada em todos os estados do Brasil para aqueles que são o público alvo e têm necessidade de tomar a vacina. Mas o chamado é para que todos levem seus cartões de vacinação à Unidade Básica de Saúde para serem avaliados. Toda a população de um ano de idade a menor de 20 anos, precisa ter na carteira de vacinação, duas doses contra o sarampo. Vamos intensificar a vacinação nesses meses de outubro e novembro”, explicou Sândala.

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que pode deixar sequelas e, em casos graves, ser fatal. É caracterizada por febre, erupção avermelhada na pele e problemas respiratórios. A transmissão acontece de pessoa para pessoa, através de secreções expelidas pela tosse, espirro, respiração, e o único meio de prevenção tomando a vacina tríplice viral que protege, também, contra a rubéola e a caxumba.

As informações e foto são da SES