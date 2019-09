SINPOL/SE: PROJETO OPC OTIMIZARÁ OS TRABALHOS NAS DELEGACIAS DO ESTADO

30/09/19 - 06:05:08

A união e luta dos policiais civis de Sergipe pela aprovação do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) e valorização profissional de agentes, escrivães e agentes auxiliares tem chamado a atenção da sociedade e dos colegas de imprensa nos últimos dias. Em nota enviada ao Portal Fax Aju, Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), destacou que o projeto otimizará os trabalhos investigativos, a elucidação de crimes e o atendimento ao cidadão nas delegacias dos 75 municípios sergipanos. “O projeto em nada prejudicará a Segurança Pública do nosso estado. O receio da Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol) é unicamente de que os delegados possam perder espaço nas delegacias. Estão incomodados com uma simples nomenclatura de Oficial de Polícia Civil. Esse receio é dos delegados que não se garantem. E como bem afirmou o delegado Jocélio Fróes, nada mudará a situação jurídica dos delegados de Sergipe com a aprovação do Projeto OPC”, destacou Adriano Bandeira.

O Sinpol/SE prepara um Ato de Alerta Geral para o próximo dia 15 de outubro. Além disso, a entidade sindical aguarda a aprovação do Projeto OPC realizando visitas às delegacias da capital e do interior com o objetivo de sensibilizar toda a sociedade sergipana sobre a importância da aprovação do projeto no formato que foi apresentado pela entidade sindical. O Sinpol/SE destaca também aos policiais civis e à sociedade que o momento agora é de luta, mas não de paralisação das atividades com prejuízos ao cidadão.

Adriano Bandeira aproveita o espaço para agradecer o apoio do delegado João Eloy de Menezes, secretário da Segurança Pública; da delegada geral da Polícia Civil, Katarina Feitoza; de deputados estaduais e do delegado Jocélio Franca Fróes, profissionais sérios e que compreendem a necessidade de aprovação do Projeto OPC para a modernização da Polícia Civil e para melhor prestação do serviço policial à sociedade.

Ascom Sinpol/SE