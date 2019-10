Thaila Ayala já está em terras recifenses para seu tão esperado casamento com o ator Renato Góes! Ela e o galã se casam no sábado (5)

Thaila Ayala já está em terras recifenses para seu tão esperado casamento com o ator Renato Góes! Ela e o galã se casam no sábado (5), com uma festança em Pernambuco, terra natal do noivo.

Em seu Instagram Stories, na noite de segunda-feira (30), a noiva postou uma série de vídeos e acabou mostrando sem querer uma parte do vestido de noiva.

“Cheguei, Recife. Eita, estava mostrando o vestido de casamento. Cheguei, vou casar, mesmo. Pisei aqui e pensei: ‘vou casar, mesmo, só agora que caiu a ficha’. Vou fazer o video pra cá pra vocês não terem spoilers”, diz ela, bem-humorada.

Em bate-papo com a Quem, ela falou sobre o look para o grande dia. “Fiz a prova do meu vestido milhões de vezes. Na mais recente, foi quando começou a cair a ficha: ‘Ai, vou casar’. Acho que a ficha cairá mesmo lá. Estou muito de boa”, contou.

