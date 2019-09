TRE tira de pauta embargos de Belivaldo e avalia anulação da decisão por suspeição

30/09/19 - 14:38:10

Julgamento dos embargos de declaração do governador Belivaldo Chagas foi retirado de pauta nesta segunda-feira (30) pelo desembargador Diógenes Barreto em razão da pauta de exceção de suspeição, movida pela defesa do governador, que pede a anulação da condenação por abuso de poder político.

O pedido de anulação do julgamento que cassou a chapa majoritária para o Executivo de 2018, composta por Belivaldo Chagas e Eliane Aquino será julgado dia 10 de outubro e se for aceito haverá anulação da cassação imposta na sessão anterior, Os embargos só serão julgados, dia 15 de outubro, caso o impedimento do desembargador não provoque a anulação.

O TRE continua com a sessão desta segunda-feira (30) para julgar o pedido de cassação do mandato do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) e do prefeito de Ilha das Flores.

Acompanhe a sessão ao vivo