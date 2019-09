Trecho da Beira Mar terá sentido duplo de circulação a partir desta segunda, 30

30/09/19 - 07:45:13

Com o avanço da obra de recuperação total da avenida Beira Mar, executada pela Prefeitura de Aracaju, na próxima segunda-feira, dia 30, será feita a interdição total da via no sentido Sul (Centro/praias), do trecho entre o Parque da Sementeira e o retorno localizado antes do cruzamento com a avenida Tancredo Neves.

Dessa forma, das 5h às 17h, por aproximadamente uma semana, será formado um binário nesse trecho, no sentido Norte da via (praias/Centro), para o tráfego de veículos. Portanto, o condutor que estiver seguindo no sentido Sul (Centro/praias) da avenida Beira Mar, a partir do Parque da Sementeira terá que acessar o sentido contrário da via, por onde seguirá até o retorno localizado antes do cruzamento com a Tancredo Neves, ponto final do bloqueio no sentido Sul da via.

O coordenador de Sinalização da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Diego Carvalho, explica que todo o binário traçado estará devidamente sinalizado. “É importante ficar atento às sinalizações e redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho em obras”, recomenda.

Diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara destaca que agentes de trânsito também estarão no local para auxiliar o tráfego, mas, se possível, os condutores devem buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos. “Montamos um esquema de trânsito especial para implantação desse binário na Beira Mar, teremos agentes em toda a extensão do trecho em obra, mas recomendamos que a população utilize, até às 17h, rotas alternativas, já que há outras opções”, orienta.

Impacto das obras

A Prefeitura de Aracaju está executando o recapeamento das principais avenidas da cidade, como a Beira Mar e Gonçalo Rollemberg Leite (Nova Saneamento), para melhorar a mobilidade da capital, e a SMTT tem trabalhado intensamente para minimizar ao máximo os transtornos para a população e garantir o direito de ir e vir de todos.

“A obra da Beira Mar está avançando e temos adota providências diária para reduzir os impactos para a população. Os agentes estão posicionados em pontos estratégicos da via para monitorar e auxiliar o trânsito, temos sinalizado os trechos em obras para orientar os condutores da melhor maneira, e divulgado também todos os dias os locais que estarão em obras para a população ficar informada. Mas é importante frisar, também, que os serviços dependem do bom tempo e quando chove, por exemplo, pode haver mudanças no cronograma. De qualquer modo, os transtornos são temporários, mas os benefícios para a mobilidade logo virão”, ressalta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Rotas alternativas

A SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Assim, para quem segue do Centro sentido região das praias, recomenda-se acessar, por exemplo, as ruas Arauá, Santa Luzia e as avenidas Acrísio Cruz, Augusto Maynard, Hermes Fontes, Rio de Janeiro, Anísio Azevedo e Pedro Calazans.

Os condutores que seguem pela avenida Jornalista Santos Santana e desejam acessar a Beira Mar, no sentido Sul, deverão entrar na avenida Oviêdo Teixeira, pegar a avenida Tancredo Neves e retornar para acessar a Beira Mar. Para quem sai da região das praias sentido Centro, a orientação é utilizar as avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg), Oviêdo Teixeira e Tancredo Neves.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA