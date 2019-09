‘Venha Sentir Sergipe’ encerra ciclo com sucesso

30/09/19 - 06:25:29

O projeto que passou por Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e São Paulo mobilizou o público a visitar as belezas de Sergipe

Forró, tapioca, artesanato e vários atrativos turísticos do estado foram expostos em shoppings de capitais de quatro estados brasileiros. Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e São Paulo foram escolhidos para receber a ação do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

O projeto Venha Sentir Sergipe aconteceu durante o mês de setembro e mobilizou inúmeras pessoas a conhecer os encantos de Sergipe.

“Hoje finalizamos esse ciclo de divulgação que passou por quatro importantes capitais brasileiras que são grandes emissoras de turistas para o Nordeste e para Sergipe. Distribuímos folheterias com atrativos turísticos locais, houve comercialização do nosso artesanato, muito forró, degustação das nossas comidas típicas e a presença de um cordelista”, declara o secretário de Turismo e da Comunicação, Sales Neto.

O projeto Venha Sentir Sergipe foi realizado em shoppings centers de grande circulação, iniciando na cidade de Belo Horizonte onde ficou entre os dias 11 a 15 de setembro. De 12 a 15 de setembro, em Brasília, outra equipe da Setur também esteve divulgando o estado no local. Entre os dias 19 a 22 de setembro, a ação aconteceu em Salvador. Já em São Paulo capital, a equipe esteve de 25 até hoje, 29.

A universitária paulistana, Tamires Peres, já foi a Sergipe uma vez e se encantou. A jovem aproveitou a ação na sua cidade para se sentir novamente em Sergipe. “A ação do shopping remete muito os ornamentos que conheci e tudo que é encontrado em Sergipe. Acho muito legal saber um pouco mais sobre o estado, porque não é um local muito comentado, porém, é um dos estados mais bonitos que temos no Brasil. Quando eu fui lá, eu achei bem bonito. Vale a pena conhecer”, relata a estudante.

Fonte e foto assessoria