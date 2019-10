AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATERÁ FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO SOCIAL

01/10/19 - 16:01:37

Nessa quarta-feira, 2, a partir das 14 horas, a Assembleia Legislativa de Sergipe realizará, através da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Sergipe, coordenada pelo deputado Iran Barbosa (PT), Audiência Pública para discutir o tema “Aprendizagem: Formação Profissional e Inclusão Social”.

Participarão da Audiência Pública, como palestrantes, o Procurador Regional do Trabalho da 20ª região, Raymundo Lima Ribeiro Júnior, que abordará “Os desafios da formação profissional de adolescentes e jovens e a aplicação da legislação”; o psicólogo e assistente social do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Nailton José dos Santos, que falará sobre “O papel de inclusão social e aprendizagem”; e o educador Social, professor e coordenador do Centro POP de Aracaju e representante da SEMFAS, Edilberto Sousa Rodrigues Filhos, que tratará sobre o tema “A política de assistência social e o acesso ao trabalho protegido para adolescentes e juventude”.

A atividade é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Sergipe em conjunto com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Sergipe (Fepeti/SE) e com o Ministério Público do Trabalho em Sergipe.

“Essa audiência tem como foco os cuidados com o trabalho adolescente, destacando toda a proteção que deve ocorrer em observância à legislação”, disse.

“Portanto, é fundamental discutir a inserção laboral regularizada na adolescência como uma forma de aprendizagem de uma profissão e fonte de desenvolvimento pessoal e é isso o que estamos buscando com a realização dessa audiência”, acrescentou Iran Barbosa, convidando todos a participarem.

Por Valesca Montalvão