Bigode participa de palestra com mais de duzentos pais de alunos no bairro São Conrado

01/10/19 - 05:29:50

O vereador Bigode 1°Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, participou na última quinta-feira (25), de uma palestra com mais de duzentos pais de alunos na Escola José Conrado de Araújo, no bairro São Conrado. O evento foi coordenado pela diretora da Escola, a senhora Carla Christina Gonçalves dos Santos Tavares, que desenvolveu palestra mostrando a importância dos pais no acompanhamento do desenvolvimento da criança e do adolescente.

A importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos. A demonstração de interesse pela vida escolar dos filhos é parte fundamental em seu processo de aprendizagem. Acompanhar o crescimento educacional dos filhos aumenta suas habilidades sociais e diminui a chance de problemas comportamentais.

“Quero parabenizar todos que participaram desse encontro que foi e será essencial em virtude da criança e do adolescente que estão em desenvolvimento, por isso precisamos oferecer uma maior atenção, pois as crianças serão o futuro da nação”, disse Bigode.

ASCOM / vereador Bigode