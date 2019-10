Vereado cabo Amintas repercute audiência pública da Lava Jato durante live

01/10/19 - 09:56:28

Na noite desta segunda-feira, 30, aconteceu o programa “Nas Ruas”, live liderada pelo vereador Cabo Amintas (PTB), divulgada através de suas redes sociais, agora, também transmitida ao vivo pela SD TV, uma web TV segipana que já está dando o que falar, principalmente, por se caracterizar como um veículo de comunicação, de fato, independente.

Amintas tratou de diversos temas durante o programa, mas iniciou falando sobre a sua participação na Audiência Pública que foi realizada na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) pela manhã. “O tema discutido na audiência foi a Operação Lava Jato, contamos com a presença de mais três vereadores e autoridades competentes. Aproveitei a oportunidade para falar ao senador Alessandro Vieira que estava presente, disse a ele que precisa liderar a oposição. Em Sergipe a oposição está dispersa e nós não podemos, por um jogo de vaidade ou qualquer outra situação, deixar que no próximo ano ganhe a eleição quem está gastando dinheiro dos empresários ou recebe dinheiro da empresa Torre. Não podemos deixar que essa ‘baderna’ que está a gestão de Edvaldo Nogueira continue no comando de Aracaju ou o governador Belivaldo Chagas que já está cassado e continua no poder. É hora de mudança, é hora da oposição lutar. Atenção senador, o senhor teve meio milhão de votos que lhe credenciaram a liderar a oposição, são 500 mil pessoas acreditando no seu projeto de mudança, de combate à corrupção e deve ser levado a sério”, comentou o vereador.

Depois continuou o programa respondendo à interação dos internautas que denunciaram o aumento do número de assaltos no Bairro Jabotiana e a falta de policiamento, ao que Amintas respondeu que realmente a região está mais perigosa. “É difícil para a polícia entrar em certos locais ali e quando chove ninguém entra. Para piorar, o efetivo da polícia militar está reduzido com apenas duas viaturas da Radiopatrulha, em um local que já tiveram até onze guarnições trabalhando, posso dizer porque já estive nas ruas e depois o comandante acha ruim quando reclamamos desse comando”, criticou Amintas.

Quando questionado pelo internauta, Alessandro, através do Instagram sobre a CPI da Máfia dos Shows, Cabo Amintas respondeu que não será realizada, pois não obteve as oito assinaturas necessárias para abrir a CPI. “A verdade é que a CPI não vai acontecer, conseguimos apenas as assinaturas dos vereadores: Emília Correia, Cabo Didi, Elber Batalha e Lucas Aribé”, citou.

Durante o programa, Amintas também mostrou imagens de uma ocorrência policial flagrante da prisão de um homem que tentou assassinar a ex esposa dentro da maternidade Santa Isabel. “Vejam a cara desse vagabundo que esfaqueou a ex dentro da maternidade, enquanto ela acompanhava o filho doente. Vamos divulgar o rosto dele. Como esse vagabundo entrou no lugar com a faca? Quer dizer que a mulher agora é propriedade? No momento em que a mulher diz que acabou o relacionamento vem um vagabundo desse querendo tirar a vida dela”, denunciou o apresentador da Live.

Depois mostrou imagens do incêndio que ocorreu durante o final de semana em uma das principais avenidas de Aracaju. “Imaginem a proporção desse incêndio, se não fosse controlado rapidamente os bombeiros não teriam condições nem equipamentos, como escada e mangueira, para alcançar o andar incendiado do edifício”, denunciou.

Por fim, Amintas cobrou do governo a contratação de policiais e bombeiros. “A polícia faz o melhor, mas é lamentável o número de efetivos. Vamos convocar mais, 300 são poucos, convoquem mais policiais e bombeiros. Está na hora de mostrar a que veio, o governador disse isso e agora está mostrando o que?”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas