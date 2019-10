Contexto Político de Sergipe é tema de Almoço Somese nesta quinta-feira

01/10/19 - 05:10:49

O convidado do Almoço Somese dessa quinta-feira, 3, será o advogado, empresário e palestrante, Dr. Milton Andrade, que é coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju, conselheiro do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos de Sergipe e foi candidato ao governo do Estado de Sergipe em 2018. Ele debaterá sobre o tema: “Contexto Político de Sergipe”.

Para ter acesso ao Almoço, é necessário confirmar presença com antecedência através dos telefones (79) 98815-0525 / 3211-0719 ou e-mail: [email protected]

Por Maraisa Figueiredo