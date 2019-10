DEPUTADO DIZ QUE SÓ VOTA EM PROJETO SE HOUVER TRANSPARÊNCIA

01/10/19 - 09:22:06

Chateado com tramitação e aprovação dos projetos do Executivo a toque de caixa e repico de sino e com a bancada do amém, o deputado estadual Zezinho Guimarães (PMD), avisou a Mesa Diretora da Casa, que só votorar nos projetos se os mesmos forem debatidos e que é preciso mais transparência na sua tramitação.

– O líder do governo na Casa, deputado Zezinho Sobral, não discute os projetos que chegam no Poder Legislativo, se avorando ao direito de só ele ter conhecimento mais profundo dos projetos – queixa-se Guimarães.

Para o deputado, a falta de uma discussão prévia nas Comissões, acaba prejudicando a qualidade dos debates. “Nessa Casa fica todo mundo balançando a cabeça, onde o líder se arvora ao direito de só ele conhecer com profundidade o teor dos projetos”, protesta.

– Me rebelei contra esse posicionamento e disse tanto ao líder do governo como aos demais membros da Mesa que só voto a partir de agora conhecendo a pauta, onde me disponho em ir as Comissões participar das votações -, advertiu.

Questionado porque não existe na Casa uma discussão com a sociedade e instituições nas Comissões como acontece na Câmara Federal, Zezinho diz que esse conceito tem que mudar e que os projetos devem ser discutidos com exaustão, para que haja o conhecimento dos parlamentares, das pessoas e da sociedade.

“Votar ou estarem acostumados a votar sem conhecer um projeto com profundidade é temeroso, e não foi para isso que o povo nos elegeu”, diz o deputado.

Sem dono

Perguntado sobre a possível saída do MDB como vem externando e se tem conversado com o presidente interino da sigla, o ex-deputado federal Sérgio Reis, Zezinho disse que já conversou amistosamente, mas ele (Sérgio) como presidente ou vice-presidente, não se arvorou a fazer se quer uma visita e nem a convidar ele e o depurado Garibalde Mendonça (MDB) para uma conversa com os membros do partido. “Aliais, vou dizer uma coisa que é interessante, ouve a mudança da sede do partido e, se quer, foi comunicado a mim e a Garibalde dessa mudança”, protestou.

Zezinho diz não ter raiva de ninguém, nem de presidente, nem de ex-presidente, ou de quem quer que seja, mas não tem mais nenhum ambiente dentro do partido. “A minha história dentro do MDB acabou, até por conta dessas coisas, a exemplo do fato da mudança da sede, onde nem convite para conhecer teve”, pontua.

– Nunca fui convidado para nenhuma reunião do partido para tratar de assunto de qualquer monta. Imagine se eu vou continuar. Partido que tem dono eu não quero -, disparou.

Por Chico Freire