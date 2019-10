Dr. Eduardo Pinto: ”Centro Médico do Trabalhador tem o intuito de cuidar bem”

01/10/19 - 05:33:37

Nesta segunda-feira, 30, o Sócio-Administrador do Centro Médico do Trabalhador, médico Eduardo Pinto, responsável por gestão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, concedeu entrevista ao programa “Batalha na Jornal” com apresentação do radialista Carlos Batalha.

Na oportunidade, Dr. Eduardo realizou um resumo das ações desenvolvidas durante os 09 meses de administração na unidade. “Temos a sensação de estar com o dever cumprido, com a nossa missão sendo atendida a contento”, ressaltou.

Durante o período, já foram realizados quase 130 mil atendimentos, que apesar da superlotação provocada por escalas incompletas de outra unidades da Grande Aracaju e interior do estado, não tem comprometido a qualidade e excelência na prestação dos serviços.

Ainda na entrevista, o sócio-administrador fez questão de destacar o engajamento da equipe do Centro Médico do Trabalhador, composta por profissionais capacitados em prol do melhor atendimento.

“Todos os esforços são realizados para atender a população com qualidade. * A equipe do Nestor Piva está preparada*”, enfatizou.

Na ocasião, Dr. Eduardo frisou a eficiência da equipe técnica de farmácia da UPA, que assegura uma farmácia sempre bem abastecida, permitindo que trabalhe-se com tranquilidade e com todos os insumos necessários.

A entrevista foi concluída com o gestor destacando o trabalho de humanização do Centro Médico do Trabalhador no Nestor Piva.

“A humanização é uma preocupação da nossa empresa que tem o intuito de cuidar bem das pessoas”, encerrou.

Por: Elder Santos