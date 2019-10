Edvaldo ‘vendeu’ em Congresso a ‘Aracaju Inteligente’ da campanha eleitoral!

01/10/19 - 09:52:18

Este colunista tem o hábito de despertar no leitor uma reflexão um pouco mais “aprofundada” sobre o cenário político sergipano. Não que este espaço seja o “dono da verdade”. Não é isso! Mas também não é uma crítica pela crítica como alguns segmentos tentam descaracterizar, “desidratar”. Mas antes ser criticado ou questionado por cobrar, fiscalizar, do que silenciar, se omitir, calar! É a através da democracia e de uma imprensa livre que a sociedade sente-se bem representada, com seus anseios defendidos e respeitados.

Este colunista tem questionado a gestão do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), mas não por acaso. É fato que ao assumir a Prefeitura em janeiro de 2017 ele não encontrou a “casa em ordem”, mas já se passaram praticamente três anos e continuamos distantes da “qualidade de vida” tão prometida, “cantada” de bairro em bairro, na campanha eleitoral de 2016. Foi com esse discurso que o gestor venceu aquela eleição, prometendo uma transformação na gestão, muito mais qualidade nos serviços públicos.

E, com todo respeito, não é isso que o aracajuano anda “sentindo na pele”. Não é novidade para ninguém que Edvaldo honrou duas folhas de salários em atraso da gestão anterior e que vem mantendo o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado desde então. Mas ele não foi eleito apenas para isso! Criou-se uma grande expectativa após uma gestão ineficiente de João Alves Filho. Mas, em alguns casos, o que não se manteve, até piorou. O que mudou no transporte coletivo, por exemplo? E nos terminais de integração?

A qualidade das escolas municipais evoluiu? Se a Saúde melhorou, por que “privatizar” o atendimento ao público do Nestor Piva? E a coleta do lixo? Já se resolveu em definitivo? As feiras livres estão dentro dos padrões e normas exigidos pelo Ministério Público? Será que a Guarda Municipal continua sendo referência, como era com João Alves? Falando no funcionalismo, por que a “gestão eficiente” não concede reajustes desde 2017? E, como perguntar não ofende, e a mobilidade urbana? Já temos o melhor “trânsito” do Brasil?

Pasmem os leitores! Semana passada, Edvaldo esteve em Santa Catarina, participando do seminário de Inovação e Tecnologia do Congresso de Prefeitos 2019. Para uma plateia de gestores do Brasil inteiro, de várias regiões, o chefe do Executivo da nossa capital “vendeu” uma “Aracaju Inteligente”, eficiente, produtiva, mas não a cidade em que vivemos, certamente! Mas sim uma espécie de “território virtual”, criado pelo marketing de 2016, a Aracaju da campanha eleitoral!

Nós estamos vivendo o maior caos, com a mobilidade ainda mais comprometida o “recapeamento asfáltico da Avenida Beira Mar” pelo dia, e Edvaldo não apenas viaja para Santa Catarina, mas ministrar palestra sobre “os novos fenômenos tecnológicos e como a inovação pode ajudar na gestão pública”. É mole? Tem como elogiar? Edvaldo disse que Aracaju é uma capital “na rota do crescimento”. Estamos crescendo para onde? Com que planejamento? Com que Plano Diretor? Se a cidade não é, será que nós somos um povo inteligente? 2020 já está batendo à porta…

Veja essa!

“Entendi que fazer apenas o feijão com arroz não serviria mais, era hora de pensar fora da caixa e inovar”. Foi com esse discurso que o prefeito Edvaldo Nogueira “vendeu” o “sucesso” de sua gestão à frente da Prefeitura de Aracaju no seminário de Inovação e Tecnologia do Congresso de Prefeitos 2019, em Santa Catarina (SC). Você aprova?

E essa!

Com todo respeito, mas além de pagar os servidores dentro do mês e dar continuidade aos serviços básicos da administração, o que mais fez Edvaldo além do feijão com arroz”? A única “inovação” foi terceirizar a segurança do Forró Caju e priorizar o “casting” do empresário Téo Santana em sua programação. Nada mais…

Semáforos inteligentes?

Edvaldo propagou em Santa Catarina que sua gestão desenvolveu prontuários eletrônicos e informações de saúde, matrículas online e sistema de gestão educacional, semaforização inteligente e a interação permanente com os cidadãos, que são “serviços inteligentes que transformaram a capacidade de gestão da cidade”. É isso que o leitor de Aracaju está sentido diariamente?

Aracaju virtual

O chefe do Executivo da nossa capital “vendeu” uma “Aracaju Inteligente”, eficiente, produtiva, mas não a cidade em que vivemos, certamente! Mas sim uma espécie de “território virtual”, criado pelo marketing de 2016, a Aracaju da campanha eleitoral! Se partisse da oposição já diriam que é “fake News”, mas…

Bomba!

Na coluna anterior este jornalista revelou a informação que um município sergipano, através de alguns de seus contratos firmados, está sendo amplamente investigado pela Polícia Federal e que, em breve, será tema de reportagem no Fantástico, da Rede Globo.

É Fantástico!

Uma dica: um órgão fiscalizador já identificou diversas fraudes comparando as rendas de alguns favorecidos com os benefícios já assegurados. Algumas pessoas serão responsabilizadas e, se a PF “puxar o novelo”, vai culminar com uma “cadeia” de pessoas envolvidas, direta e indiretamente…

Boquim I

Na coluna anterior este espaço falou de uma ação conjunta entre o Ministério Público Estadual e, possivelmente, do Tribunal de Contas, para apurar possíveis irregularidades cometidas em um recente processo licitatório da Prefeitura de Boquim, cujo objeto teria sido o serviço de limpeza urbana, dentre outras coisas.

Boquim II

Chegou para este colunista outra informação sobre Boquim: em plena crise financeira, demitindo as pessoas, a Prefeitura publicou em recente Diário Oficial um pregão presencial da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho. Apenas uma empresa compareceu e o valor apresentado foi de “apenas” R$ 152,8 mil com doces e salgados.

Boquim III

Para aquisição de 3,1 mil “Surpresas de Uva”, por exemplo, o valor total foi de 2.635,00; também para aquisição de 3,1 mil “Cajuzinhos” a Prefeitura de Boquim vai pagar R$ 2.365,00; para 2,5 mil “Croquetes” serão pagos R$ 2,2 mil; para 3,1 mil “Olhos de Sogra”, serão pagos R$ 2.365,00, dentre uma série de outras coisas. Este colunista espera, pelo menos, ser convidado, para a “festa” que é esse “trabalho social” da secretaria…

Galeguinho, Galeguinho I

Foi adiado o julgamento dos Embargos de Declaração apresentados pela defesa do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice-governadora Eliane Aquino (PT). O Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe (TRE-SE) marcou a nova data de julgamento: dia 15 de outubro do corrente ano.

Galeguinho, Galeguinho II

O Tribunal havia condenado a chapa, ou seja, o mandato foi cassado por abuso de poder político e econômico nas eleições 2018. Os envolvidos recorreram: interpuseram embargos de declaração. Por seis votos a um, o pleno do TRE-SE, a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe, cassou os mandatos e declarou a inelegibilidade de Belivaldo por oito anos na sessão de 19 de agosto passado. Resta o julgamento do recurso.

Exclusiva!

Há quem diga que, nos bastidores, tudo o que Belivaldo e Eliane queriam era o julgamento do recurso nessa segunda-feira (30). O impedimento do desembargador José dos Anjos, requerido pela defesa do governador, seria usado para uma futura nulidade do processo em instâncias superiores. Nos bastidores do Tribunal o sentimento é que vem aí uma derrota ainda maior…

Exposição

Nesta terça-feira (1º), a partir das 11 horas, no hall da Assembleia Legislativa de Sergipe, no Palácio Construtor João Alves, iniciando as comemorações dos 30 anos de promulgação da Constituição Estadual, será aberta uma exposição com fotos, textos e documentos ainda da época da Constituinte de 1989. Também serão expostos documentos originais anteriores àquele ano. Uma boa dica para pesquisadores e historiadores.

Simpósio

Seguindo com a programação, no dia 7, com uma sessão especial de homenagem aos 30 anos da Constituição Estadual que terá a fala do ex-deputado Nicodemos Falcão, que foi o relator da Constituinte. De 8 a 10 de outubro acontece o “2º Simpósio Constituição de Sergipe” a ser realizado no auditório do Tribunal de Justiça, também na Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju. As inscrições para o evento são gratuitas, mas limitadas, e podem ser feitas pelo site www.al.se.leg.br.

Documentário

Também faz parte das comemorações dos 30 anos da Constituição de Sergipe a produção de um documentário pela TV Alese, que será exibido durante o evento e, posteriormente, na programação da emissora. Depoimentos de diversas personalidades e de deputados constituintes vão revelar os bastidores desse que foi um dos fatos históricos mais importantes de Sergipe.

E Neópolis?

Enquanto se discute o processo de cassação do governador e da vice, enquanto a eleição suplementar de São Francisco já está marcada para 1º de dezembro e em Riachão já temos uma nova prefeita eleita, em Neópolis estranhamente o processo não anda! Desde 13 de agosto que o STF negou os embargos do ex-prefeito e o presidente da Câmara vai fazer um ano à frente da Prefeitura interinamente. Se passar de 29 de outubro, uma nova eleição só ocorrerá em 2020, ou seja, quando já teremos as eleições municipais…

Rodrigo Maia I

A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), realizará em parceria com os sindicatos das empresas do segmento dos estados do nordeste, o Fórum Regional das Empresas de Asseio e Conservação (Foreac) em Aracaju, com objetivo de discutir as questões e propor soluções competentes para as dificuldades do setor, e contará com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Rodrigo Maia II

O evento que acontecerá no Hotel Sesc Atalaia, no dia 10 de outubro, recepcionará representantes de empresas do segmento que mais promove geração de empregos no setor de serviços da região. O Foreac, evento que conta com a organização do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Sergipe (Seac-SE), terá uma programação vasta, com a participação de grandes nomes do cenário político nacional, para debater os temas relacionados às empresas, o exercício de sua atividade e o ambiente de negócios da prestação de serviços terceirizados, e sua influência nas empresas.

Inscrições

As inscrições para o Fórum podem ser realizadas por meio da Febrac, no e-mail [email protected], pelo telefone (61) 3227-6390. O evento é direcionado para empresários, executivos, diretores e gerentes das empresas do setor, além de contratantes, órgãos de regulação, fornecedores e diretores das federações estaduais e nacional.

Diná Almeida

O julgamento da deputada estadual Diná Almeida (Podemos) pode perder o mandato através de cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE) por abuso de poder político através do uso indevido de meio de comunicação social e por abuso de poder econômico nas eleições 2018. No julgamento dessa segunda-feira ela saiu perdendo por 4×0, de um total de sete votos. A advogada Sandra Regina pediu vistas do processo, ficando de apresentar seu voto na sessão do pleno do próximo dia 10 de outubro. A parlamentar só deve se manifestar no final do julgamento.

Ilha das Flores I

Falando no TRE-SE, o pleno cassou, por unanimidade, o mandato da vereadora Eulália Cely Silva Calumbi, do município de Ilha das Flores. Foi mantida a sentença que julgou a representação por captação ilícita de sufrágio. O recurso eleitoral interposto pela vereadora foi considerado improcedente. O relator, juiz Leonardo Souza de Santana Almeida, votou pelo conhecimento e pelo NÃO provimento do recurso, assim, foi acompanhado pelos outros membros do colegiado.

Ilha das Flores II

A recorrente foi condenada nos termos do artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, além de ser condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00. Foi declarada também a sua inelegibilidade por oito anos. Conforme o caput do art. 257 do Código Eleitoral, decidiu-se que a execução do acórdão deve ser realizada imediatamente, com a publicação, independentemente de eventual oposição de embargos de declaração ou de interposição de outros recursos.

Valadares Filho I

Preocupado com a possibilidade do fechamento das unidades da Petrobras em Sergipe, anunciada pelo Governo Federal, o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), ex-deputado federal Valadares Filho, se reuniu com a diretoria do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe (Sindipetro).

Valadares Filho II

Na oportunidade, Valadares disse que irá articular e mobilizar a bancada federal do PSB na luta pela permanência da estatal em Sergipe. “Como membro da direção nacional do meu partido farei essa mobilização dos parlamentares em defesa da permanência das unidades em Sergipe, nossa bancada tem compromisso com o fortalecimento da Petrobras e é contra a privatização desse patrimônio que é de todos os sergipanos e brasileiros”.

Prejuízos

Ainda de acordo com Valadares, os prejuízos serão incalculáveis caso a intenção do governo federal se concretize. “Sergipe poderá ter prejuízos impressionantes, estamos falando da demissão de cerca de 1.200 empregados, encerramento de convênios, arrecadação do ICMS, ou seja, toda uma cadeia produtiva será prejudicada”, alerta.

Sindipetro

O diretor do Sindipetro, Edivaldo Leandro, defende que a movimentação em favor da permanência da Petrobras em Sergipe seja um esforço de toda a sociedade. “Essa é uma briga suprapartidária. Nós do Sindipetro damos boas-vindas a todos aqueles que querem apoiar essa causa e pedimos a Valadares Filho que continue nessa luta buscando ainda mais forças porque o estado sofre uma grande ameaça”, explica um dos diretores.

Preocupação

“Os dados são graves e tudo isso está mexendo com as famílias dos trabalhadores. É incrível a quantidade de ligações que tenho recebido de pessoas que estão preocupadas com o fechamento da Petrobras e que dizem estar buscando transferência para outros postos de trabalho”, lamenta Valadares Filho.

AlmavivA

Chega a informação que a empresa de telemarketing e atendimento ao cliente AlmavivA do Brasil foi denunciada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) em Sergipe por suspeita de assédio sexual praticado na seleção de funcionárias. O comentário é que a empresa já responde a várias ações trabalhistas na Justiça do Trabalho por uma série de denúncias e, a mais recente, a suposta existência de um “teste do sofá”. Com a palavra a empresa, através dos seus representantes.

Ameaça em Salgado I

Policiais militares lotados na 2ª Companhia do 6º Batalhão, que tem como comandante a Capitã Márcia Cristina, através da guarnição Iguana 31, composta pelo Cabo Carlos e Soldados Molzart e Lucian, foram acionados no Conjunto Gidelson, em Salgado. Encontraram uma vítima assustada que fugia de um homem de pré-nome Alex que o havia ameaçado, após já ter roubado o celular e a motocicleta.

Ameaça em Salgado II

O homem conseguiu fugir, mas a guarnição da PM, agora com o 1º Sargento Edicláudio e seu auxiliar o Cabo Wagner, foi chamada por populares do povoado Canaã que conseguiram imobilizá-lo e o mantiveram amarrado até a chegada da viatura policial. O suspeito, que foi identificado como sendo Alexandre Alves de Jesus, 34 anos, com um sangramento na perna esquerda, foi conduzindo ao Hospital de Lagarto, onde foi atendido e recebido alta médica, sendo encaminhado posteriormente à Delegacia Regional de Estância, para adoção das medidas pertinentes ao caso.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]