Exposição destaca os 30 anos da Constituição de Sergipe

01/10/19 - 14:41:46

A manhã desta terça-feira, 1º de outubro foi especial para os que fazem a Assembleia Legislativa de Sergipe, autoridades e a sociedade sergipana, quando da abertura da exposição sobre os 30 anos da Constituição do Estado de Sergipe. A mostra é parte das comemorações da nova Carta, promulgada em outubro de 1989, após um ano de trabalhos intensos.

Segundo o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB), os 30 anos da promulgação da Constituição de Sergipe não podiam deixar de ser comemorados. “Hoje estamos abrindo essa exposição no hall da Assembleia e faremos um grande evento nos dias 8, 9 e 10 no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe, quando serão proferidas importantes palestras e grandes homenagens, além de uma sessão especial na próxima segunda-feira, 7 com a presença de deputados constituintes. São eventos valiosos para o nosso estado”, destaca.

O diretor-geral da Assembleia Legislativa de Sergipe, Roberto Bispo enfatizou as comemorações. “Eu acho importante essas comemorações para lembrar o que se fez há 30 anos por Sergipe. Tem muitos jovens de 18, 19, 20 anos que não conhecem a história da Constituinte e é importante relembrar”, reitera.

Documentos originais

O subsecretário geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque destacou o dia festivo na Alese, com o início formalmente das comemorações. Segundo ele, abertura da exposição destaca não só fatos da Constituinte, mas também da história constitucional de Sergipe.

“Ao longo de 130 anos foram produzidos sete documentos com o nome de Constituição. Alguns desses documentos estão sendo expostos pela primeira vez (os originais), como a Constituição do estado, de 1935, a de 1947, a de 1967 e a de 1989. Esses textos originais estão expostos pela primeira vez para a sociedade sergipana tomar conhecimento”, comemora.

De acordo com o assessor parlamentar José Rivadálvio Lima, o dia é realmente de festa. “Nós fomos indicados pelo então deputado José Carlos Machado, do qual éramos chefe de gabinete e participamos como assessor especial da Assembleia Nacional Constituinte e hoje é um dia festivo para todos nós essa comemoração dos 30 anos de promulgação da nova Constituição estadual”, completa.

Novo momento

O historiador Luiz Ribeiro Fernando Soutelo participou da solenidade no hall da Assembleia Legislativa e também ressaltou a promulgação da Constituição de 1989. “Esse acontecimento marcou um novo momento da vida política brasileira e principalmente sergipana”, acredita.

Visivelmente emocionada, a filha do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o então deputado Guido Azevedo, Andréia Azevedo disse que o evento de hoje trouxe muitas lembranças.

“Pra mim é como se eu estivesse vivenciando meu pai, que era um homem muito vocacionado e eu lembro ele vivendo essa Constituinte, a honra, a alegria que ele teve de presidir. Foi muito importante para ele, a construção dessa lei com questões tão importantes relacionadas aos direitos humanos e à cidadania, sem contar com o legado que ele deixou para todos os sergipanos”, define.

O ex-deputado Moritos Matos prestigiou a solenidade de abertura da exposição. “São 30 anos da Constituição e aqui é a casa do povo, aonde passam todas as leis e as dificuldades do povo, então também é um momento de lembrar e comemorar grandes nomes que passaram por aqui, como o saudoso Marcelo Deda, Nelson Araújo e outros deputados que passaram por aqui e deixaram a sua história. Eu também passei por aqui e deixei a minha história”, enaltece.

Constituintes

O ex-deputado José Carlos Machado os trabalhos foram concluídos no prazo estabelecido pela Constituição Federal. “Nós promulgamos a nossa Constituição, que sofreu profundas alterações, mas todas as emendas, alguns temas dominaram as discussões, mas deu tudo certo graças a Deus e eu não esqueço a palestra de Carlos Brito ao final, quando nos disse para termos a ousadia para ousar e nós fomos ousados”, enfatiza.

O ex-deputado Niocodemus Falcão informou que a Constituição de 1989 foi elaborada em um trabalho impactante. “A Assembleia se reunia para discutir no período da manhã, a parte constitucional e à tarde, a parte administrativa, os projetos de Governo. Eu como relator, pela manhã tinha que estar no plenário e à tarde também e o único período que me sobrava para redigir, para que o texto fosse consolidado e apresentar os diversos capítulos era à noite. E nós passamos muitas noites redigindo; foi um trabalho estafante”, relata.

Exposição

Para Irineu Fontes, coordenador de cultura da Escola do Legislativo de Sergipe, a lei maior do estado é uma construção. “E essa exposição buscou espaços, memórias, sentimentos, imagens e estamos em busca para aumentar o tamanho dela. Foi criada uma comissão coordenada por Igor Albuquerque e várias pessoas que me deram a oportunidade de trabalhar junto com eles e vamos buscando aperfeiçoar ao longo das comemorações”, afirma.

Além do relator da Constituição de Sergipe, o ex-deputado Nicodemus Falcão e do ex-deputado Carlos Machado, participaram da solenidade, assim como o ex-deputado Venâncio Fonseca, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Josenito Vitales, o diretor do departamento Técnico-legislativo, Deoclécio Vieira Filho, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), Gustavo Kraus e os deputados Georgeo Passos, Garibalde Mendonça, Adailton Martins, Janier Mota e Zezinho Guimarães, além da diretora da Escola do Legislativo, Izabela Mazza.

Na oportunidade o superintendente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Israel Bispo dos Santos, fez o lançamento do selo comemorativo aos 30 anos da Constituinte.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões