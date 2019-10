GARAGEM DE RECÉM CONSTRUÍDA DE CONDOMÍNIO DESABA E IRRITA MORADORES

01/10/19 - 14:18:25

Vários moradores do condomínio Vista do Parque, localizado na avenida Euclides Figueiredo em Aracaju, resolveram interditar uma obra que havia sido contratada para ser construída por uma empresa e que nesta terça-feira (01) acabou desabando.

Alguns moradores, irritados com a demora da obra e com a péssima qualidade do material usado para a construção de garagens no condomínio, solicitaram a presença da imprensa para mostrarem os problemas no local.

Segundo uma moradora, a obra foi contratada para que a empresa LP Construtora realizasse o serviço, porém segundo ela, “isso foi há um ano e até agora nem dez por cento foi construído. O pior é que na semana passada desabou algumas e na manhã de hoje desabaram outras”, disse a mulher em entrevista ao radialista Alex Carvalho.

Reunidos no local, pelo menos dez moradores resolveram interditar a obra, alegando que o material que está sendo usado não é adequado e que “as bitolas das vigas são menores do que aquilo que é exigido para se ter segurança. Isso aqui é um grande risco e não tem como a gente deixar que essa obra continue”, contou outro morador.

Eles pretendem acionar a empresa na justiça que todo o serviço seja refeito e prometem exigir a presença de um engenheiro para acompanhar a obra, alegando que vigas de concretos que foram construídas no local estão se soltando e os ferros estariam enferrujados.

O que está causando estranheza para os moradores é o fato de a obra ter sido embargada por fiscais da Emurb e mesmo assim, teve continuidade.

Ao tomar conhecimento da denúncia, o novo sindico do prédio, João Marques, entrou em contato com a redação contestando as informações. Segundo João, “isso não procede. A garantem ainda está em construção. Não está terminada. Na verdade estão fazendo política. Quero dizer que isso aconteceu na manhã de hoje e está sendo resolvido e já estão vendo tudo e resolvendo”, explicou.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho

Munir Darrage