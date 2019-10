Gustavo Mello recebe prêmio “Melhor dos Melhores” na categoria Cantor Revelação

01/10/19 - 07:49:45

Na noite desta segunda-feira (30), no Teatro Atheneu, o jovem cantor Gustavo Mello, da cidade de General Maynard que vem se destacando com a sua popularidade no arrocha, recebeu o prêmio “Melhor dos Melhores”.

Gustavo a cada dia que passa vem conquistando o carinho dos Fãs e amigos e ele não poderia ficar de fora do prêmio e foi foi indicado para receber o prêmio. Além dele, a cantora que vem conquistando o Brasil, Anna Catarina recebeu o prêmio como cantora revelação.