HOMEM MATA O PADASTRO NO BAIRRO SANTOS DUMONT EM ARACAJU

01/10/19 - 08:03:57

Um homem identificado Alyson dos Santos Costa, 27 anos, está sendo procurado pela polícia por ser o principal suspeito de assassinar a tiros o padrasto.

Segundo informações, a vitima identificado como Arnaldo Salgueiro, 42 anos, residente no bairro Santos Dumont, era agressivo com a mãe do suspeito, o que teria sido o motivo para o crime.

Alyson, que já tem passagem pela polícia está foragido. Qualquer informação pode ser passada para 181 ou 190.

O corpo de Arnaldo Salgueiro foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).