Jason Neto: servidores da SMTT precisam ter o PCCV aprovado

01/10/19 - 13:24:11

Nesta terça (01), na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Jason Neto (PDT) usou a tribuna e falou sobre a atuação dos agentes de trânsito da SMTT de Aracaju. O parlamentar lembrou que há muito tempo esses servidores lutam para conseguir a aprovação do Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos (PCCV) e cobrou mais uma vez que esse plano fosse aprovado.

Em sua fala, o parlamentar relembrou a conversa que teve com alguns integrantes do sindicato dos agentes. “No final de 2017, recebemos a visita de representantes do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju e fizeram uma solicitação de indicação para criação do PCCV. O Plano foi elaborado pelo Sindicato, com a proposta da categoria, e enviado a Prefeitura em 2018, mas até o momento não obtiveram resposta”, ressaltou Jason Neto.

Além desse fato, Jason cobrou também melhores condições de trabalho para a classe. “Esses servidores trabalham desmotivados, muitos até já saíram. Mesmo com a precária situação de trabalho os agentes continuam exercendo suas funções, exemplo disso, foi a atuação dos agentes nas recentes obras realizadas pela prefeitura. Sem falar no efetivo, 200 homens fazem parte, sendo que o necessário seria 300 servidores”, disse.

“É uma categoria que precisa ser valorizada! Lembro que em Nossa Senhora do Socorro, na gestão do prefeito Fábio Henrique, foi criado o PCCV, não só para os funcionários da SMTT mas para todos os servidores. Vamos em busca desse direito para os servidores da SMTT de Aracaju”, completou o parlamentar.

Foto Gilton Rosas

Por Élida Fruteira