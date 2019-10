Lula só sai como inocente

01/10/19 - 00:12:50

Preparem-se: o assunto da semana [ou do mês] será a posição do ex-presidente Lula da Silva (PT), em se recusar sair da cadeia para cumprir regime semiaberto. Quer dizer: sai durante o dia para trabalhar e retorna à noite ao presídio. Lula resiste a isso. Quer ficar livre com a declaração de sua inocência. Segundo um jurista, “o Judiciário vai ter de tocá-lo de lá, se quiser que saia. Moralmente, está em posição superior à dos procuradores e juízes que o condenaram. Vai ser difícil para o STF negar-lhe o direito a um novo julgamento que respeite o devido processo legal”.

Mas juridicamente há quem não veja condições para julgar a inocência de Lula sobre os processo que tem. Existe apenas quatro formas dele não progredir para o regime semiaberto: começar a vandalizar a sala que ocupa como cela; agredir os policiais que se revezam na sua vigilância; tentar fugir; demonstrar por livre e espontânea vontade e de maneira cabal que continua a ser um perigo para a sociedade. A última hipótese é a única que Lula jamais fará.

O Partido dos Trabalhadores já começa a se mobilizar para que haja novo julgamento do ex-presidente e que ele seja declarado inocente, injustiçado e perseguido. O objetivo é retornar à sociedade como mártir de uma perseguição política, que põe por terra todas as acusações que o transformaram em um perigo para o Brasil. Quer mais: que os seus algozes sejam julgados e presos. Lógico que Lula está com a corda toda, em razão de excesso de prepotência da Operação Lava Jato, que de alguma forma terminou por deixar vazar inconsequências políticas.

O ex-presidente Lula escreveu uma carta ao povo brasileiro que parecia um ato de bravura. Chegou a mexer até com segmentos da sociedade que desejam vê-lo apodrecer na cadeia. Mandou o recado: “Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade.” Em seguida reafirmou que não aceita o semiaberto. Claro que nas entrelinhas Lula da Silva não deseja sair durante o dia e retornar à noite, porque abranda a pena, mas não lhe retira a culpa. Além disso, ninguém quer dormir na cadeia.

Lula já começa a receber apoio de nomes importantes, como o escritor Paulo Coêlho, um dos mais lidos do mundo, que sábado lhe enviou uma mensagem via Twitter, recomendando que o ex-presidente ficasse na prisão até que seja inocentado: “#LulaLivre seu lugar no momento é na cadeia. Não aceite participar da farsa sinistra dos procuradores da lava-jato. Aguenta mais um pouco – e saia como inocente”, escreveu.

Lula respondeu e avisou que só sairá com o reconhecimento de sua inocência pelo Supremo. Não dá para avaliar o que acontecerá daqui por diante, mas tudo indica que o ex-presidente de detento pode virar herói por aclamação popular, deixando a marca de incompetência total carimbada nas instâncias superiores, o que desgastará o judiciário brasileiro, que se mostra lamentavelmente vinculado às tendências políticas que estão “por cima da carne seca”.

Retirada dos embargos

Segundo advogado da área política, a retirada de pauta dos embargos do governador Belivaldo Chagas foi decidida pelo desembargador Diógenes Almeida, porque não dava tempo de se debruçar sobre toda a matéria.

*** – A suspeição foi dada entrada no TRE na sexta-feira e não dava para fazer análise e avaliação minuciosas, além de repassar para conhecimento dos demais integrantes da corte.

Mudança na decisão

Segundo o advogado, o desembargador Diógenes Almeida, como relator, havia focado em parecer sobre os embargos. Com a suspeição terá que apurar e oferecer uma outra decisão.

*** Um outro jurista disse que a suspeição cria uma exceção que deve ser apurada e julgada, o que ocorrerá a anulação da decisão anterior. Tanto que a suspeição terá que ser avaliada primeiro.

Também para o dia 10

O julgamento do deputado Rodrigo Valadares (PTB) foi adiado pela segunda vez em razão da extensão da pauta. Agora está marcado para a quarta-feira, dia 10.

*** Rodrigo foi denunciado por compra de votos.

Manter contatos

O ex-deputado André Moura (PSC) ao assumir a Casa Civil e Governança do Rio de Janeiro fará visitas com maior espaço de tempo às suas bases em Sergipe.

*** Vai manter contato permanente com elas, porque pretende disputar as eleições de 2022 e fortalecer o seu partido no Estado.

Já atua na Casa

André Moura desde ontem que iniciou o seu trabalho na Casa Civil do Rio e vai marcar com o governador a solenidade de posse. Mas está atuando para manter a Pasta dentro do seu jeito e estilo.

*** André reconhece que a responsabilidade é muito grande, principalmente quando trata de um governador que acena para uma disputa à Presidência da República.

Apenas especulação

Vice-presidente regional do MDB, ex-deputado Sérgio Reis, diz que não vê motivos para os deputados estaduais Garibaldi Mendonça e Zezinho Guimarães deixarem o partido.

*** Acrescenta que não houve nenhuma informação oficial dos parlamentares sobre isso, embora Zezinho já tenha se manifestado abertamente quanto à sua saída.

*** Concluiu dizendo que para ele “tudo isso não passa de especulação da imprensa”.

Gonzaga pode sair

Mas não são apenas Zezinho Guimarães e Garibaldi Mendonça que pensam em deixar o MDB, tem outros nomes como o vereador Dr. Gonzaga, que terá brecha para isso antes das eleições.

*** Dr. Gonzaga ainda está no MDB porque é ligado ao ex-deputado Marcos Franco.

Candidato a prefeito

O deputado Dr. Samuel Carvalho diz que tudo indica que será candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, mas a decisão só será tomada em janeiro.

*** Acrescenta que por onde anda recebe o “carinho do povo”. O que considera reflexo de ter sido o estadual mais votado na cidade

*** Acha, entretanto, que primeiro precisa ouvir o grupo e as vozes da rua.

Povo cansado

O deputado Samuel Carvalho admite que o “povo socorrense está cansado da gestão do atual prefeito”, e acredita que o sentimento de renovação prevaleça em 2020.

*** O deputado diz que terá o apoio do senador Alessandro Vieira, “que teve 38 mil votos em Socorro”.

Rogério e carta

O senador Rogério Carvalho expõe carta escrita por Lula e diz: “uma carta que emociona por haver muita dignidade em cada palavra”.

*** – A soberba de quem errou impede qualquer pedido de desculpas. Mesmo assim, acreditamos na justiça e não vamos desistir. O Brasil precisa de Lula livre! – diz.

Mudança de nomes

Várias avenidas retiraram nomes de pessoas vivas e colocaram de mortas. A conhecida Avenida Heráclito Rollemberg passou a ser Avenida José Carlos Silva.

*** Em Aquidabã, a principal avenida deixou de ser “Dra. Leonor Franco”, e agora leva o nomes de “Governador Marcelo Déda”.

Sem uma definição

O deputado estadual Ibraim Monteiro disse ontem que o seu grupo ainda não definiu nome para disputar a Prefeitura de Lagarto nas eleições do próximo ano.

*** Adianta que existem bons nomes no grupo e um deles pode ser o candidato, “inclusive eu”. A decisão acontecerá mais à frente.

E se Lula for solto?

Circula no MDB um pensamento em relação ao ex-governador Jackson Barreto: caso o ex-presidente Lula (PT) seja solto ele deixa o partido e será candidato a deputado federal por outra sigla.

*** Tem quem aposte que ele pode se filiar até mesmo ao PT, embora não haja certeza disso.

Troca de domicílio

Chega à informação de que o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) trocou ontem de domicílio eleitoral. Está em São Cristóvão para tentar a Prefeitura.

*** Samuel confirmou e caso seja candidato pretende mudar de sigla. Está com um pé no DEM.

*** O deputado diz que dará oportunidade ao povo de São Cristóvão a ter mais opções para avaliar, “além de ser importante para a sociedade”, admite.

Melhor avaliação

As últimas duas amostragens de pré-candidatura a prefeito de Aracaju mostram que Gilmar Carvalho é o melhor avaliado pelos eleitores e que se mantém em crescente.

*** Na avaliação de um profissional do marketing, “essa eleição tem tudo pra não ser o que os tradicionais estão acostumados a ver.”.

Gilvan e Alessandro

Rômulo Rodrigues (PT) avalia que a eleição do delegado Alessandro Vieira foi um desses fenômenos que, mesmo raro, costuma acontecer na política.

*** Em Sergipe já aconteceu em 1974 com o médico Gilvan Rocha (MDB) que pouca gente lembra.

Um comparativo

Para Rômulo, “Gilvan foi dentro de um fenômeno de rejeição à ditadura e de afirmação da política”.

*** Já Alessandro Vieira foi de negação da política e afirmação do Estado policial.

*** Gilvan fazia a política com timidez. Alessandro faz com arrogância.

*** Gilvan foi senador de um mandato. Alessandro será também. Na política é assim; ou a pessoa é; ou não é!

Novo secretário

A Prefeitura de Lagarto tem um novo secretário da Comunicação. Já foi nomeado e inicia hoje o seu trabalho: o nome dele? Alysson Bomfim.

*** É filho de Antônio Bomfim e, junto com o pai, administrou o jornal Cinform.

Um bom bate papo

Ficou atento – Vardo da Lotérica (PTB) ficou aguardando em Itabaiana o julgamento do deputado Rodrigo Valadares, no TRE. Seu advogado estava acompanhando.

Centro de atenções – Aliás, a sessão de ontem do TRE foi o centro das atenções, em razão do pedido de anulação do julgamento anterior feita pela defesa de Belivaldo.

Mudança no MPF-SE – O novo procurador da República em Sergipe é Flávio Pereira da Costa Matias. A procuradora Eunice Dantas será a procuradora-chefe substituta.

PRE também muda – Seguindo as mudanças anunciadas em Sergipe, para o comando da Procuradoria Regional Eleitoral foi nomeado o procurador Heitor Alves.

Sobre eleições – Há uma movimentação em torno das eleições municipais no interior. Prováveis candidatos a prefeito estão conversando para alianças.

Novas obras – O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na noite de ontem, oito novas obras estruturantes para Aracaju.

Mais animado – O comércio está otimista com o Dia das Crianças – a segunda melhor data para as vendas no Brasil, atrás apenas do Natal.

Sobre aliança – O PRB ainda não voltou a conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira sobre aliança para a reeleição. Deve acontecer ainda esta semana.

Só a André – Oficial de justiça só entrega a intimação do PSC para fazer defesa no caso da saída de Gilmar Carvalho ao seu presidente regional, André Moura.