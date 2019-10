Machado: “o diálogo será fundamental, mas o foco é candidatura própria nas capitais”

01/10/19 - 16:26:41

Foi realizado na tarde desta terça-feira (01) uma reunião na sede do Democrata com as presenças do presidente estadual, José Carlos Machado, dos deputados estaduais Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães, ambos a caminho do partido, assim que deixar o MDB.

Também estiveram presentes o vereador Vinícius Porto, os ex-vereadores Jailton Santana, Augusto do Japãozinho, Adriano Taxista, Júnior Pinheiro, Carlinhos do Santos Dumont, além de lideranças comunitárias que também podem sair candidatos a vereador ano que vem.

O presidente estadual da sigla, José Carlos Machado, expôs os caminhos por onde o partido deve buscar substância política para o embate eleitoral do ano que vem. “O diálogo será uma ferramenta usada pelo DEM em todo país, mas, com foco na construção de candidaturas próprias, principalmente, nas capitais do nordeste”, explicou Machado.

Garibalde esclareceu a todos o que acontece em sua vida política atual, reafirmando seu desconforto com o MDB, de onde pretende sair, desde que tenha uma segurança jurídica para fazer a mudança sem prejuízo do seu mandato.

O deputado Zezinho Guimarães fez uma apresentação da nova fórmula de apuração para a formalização dos eleitos, esclarecendo que os partidos precisam de nomes dispostos e competitivos para disputar a eleição, sem criar resistência para candidatos que já estejam no mandato.

Como já estava definido, Bruno Mendonça, filho do deputado Garibalde, foi apresentado como presidente da Comissão Provisória de Aracaju, que será efetivada nos próximos dias com a formalização cartorial.

