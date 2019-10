Outubro Rosa: Dr. Manuel Marcos defende eficácia e agilidade no atendimento

01/10/19 - 13:31:35

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju desta terça-feira, 1, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) destacou a importância e função social de datas alusivas. Na oportunidade, o parlamentar mencionou o Dia do Idoso, a relevância do Outubro Rosa e ainda citou o Dia do Vereador. Todas as alusões fazem parte do calendário de comemorações do dia e marcam o início do mês de outubro.

Fazendo jus ao Dia Internacional do Idoso, Dr. Manuel Marcos ressalta que “a pessoa que atingiu sua melhor idade com a condiçãos cognitiva perfeita, ele pode contribuir com o mundo. Através de sua inteligência, sabedoria e experiencia adquirida na via cruci da vida. Nos países desenvolvidos, a pessoa aposentada serve como exemplo para os jovens. Aqui no Brasil quando o indivíduo se aposenta, ele é isolado e até mesmo pelo poder público que não faz a recomposição de seu salário para levar a vida com mais dignidade”.

No ensejo da ocasião, o parlamentar reforça o apoio ao Outubro Rosa. O movimento promove a conscientização e alerta as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. “É imprescindível que a mulher faça seu exame de mamografia e o autoexame. O estado também tem que disponibilizar e facilitar o acesso para as cidadãs se cuidarem. Hoje, o câncer de mama é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. Portanto, não podemos fechar nossos olhos para este cenário e nem nos abstermos que integrarmos a campanha”, ressalta.

Já no que concerne ao Dia do Vereador, ele externa a satisfação em promover o desenvolvimento da cidade através da vereança. “Sou grato pela possibilidade que Deus me deu de poder conviver neste Parlamento. Sobretudo, dar minha contribuição social e ser parte atuante na busca da melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos”, finaliza.

Por Lucivânia Pereira

Foto César de Oliveira