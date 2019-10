Outubro Rosa: Meireles fala sobre a importância da prevenção

01/10/19 - 13:19:37

O vereador Fábio Meireles destacou hoje (1) o início da campanha Outubro Rosa, cujas ações de orientação e prevenção serão intensificadas por diversos segmentos sociais, sobretudo, os que atuam na área da saúde e entidades que trabalham no apoio à pacientes oncológicas.

“A saúde da mulher necessita de cuidados cotidianos, como alimentação saudável, prática regular de atividades físicas e visitas periódicas aos profissionais de saúde”, disse Fábio, ressaltando que estudos indicam que a adoção de práticas saudáveis, podem reduzir cerca de 30% dos casos da doença.

Outro importante aliado, conforme apontam pesquisas, é a amamentação. “Esse controle depende não se resume somente à realização de mamografias, mas de uma série de outros fatores, entre os quais, a qualidade de vida”, salientou o vereador.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a doença está relacionada a fatores ambientais, comportamentais, reprodutivos, hormonais, genéticos e hereditários. Esses últimos são responsáveis por 5% a 10% do total de casos.

Fonte e foto assessoria