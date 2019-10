Prefeito de Tobias Barreto assina ordem de serviço para construção de praça

01/10/19 - 14:31:52

O prefeito Diógenes Almeida assinou na manhã desta terça-feira, 1º, na presença de secretários municipais e vereadores, a Ordem de Serviço que autoriza a construção da praça urbanizada do povoado Barriga. A obra, que recebe uma verba de mais de R$ 250 mil, tem 120 dias para ficar pronta.

A pedido da comunidade, a Gestão Municipal autorizou a inclusão de estacionamento pavimentado e alargamento das ruas. O projeto conta com piso em concreto, parque infantil, paisagismo e torres de iluminação, entre outros detalhes que certamente deixarão a comunidade satisfeita.

“Estou feliz que a comunidade do Barriga terá sua tão sonhada e merecida praça. A luta da Gestão Municipal junto ao Governo Federal foi grande, mas finalmente foram liberados os recursos do Ministério do Turismo para esta obra. É isto que essa gestão quer: entregar as obras completas, como a população merece!”, celebrou Diógenes.

Fonte e foto assessoria