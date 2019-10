Prefeito Edvaldo Nogueira anuncia oito novas obras para Aracaju

01/10/19 - 06:22:47

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na noite desta segunda-feira, 30, novas obras estruturantes para Aracaju. Durante a tradicional live com os internautas, realizada a cada 15 dias, pelas suas redes sociais, o gestor informou que assinará, somente no mês de outubro, oito ordens de serviço para a concretização de projetos que são bastante aguardados pelos aracajuanos. Segundo Edvaldo, a primeira autorização ocorrerá no dia 11, para as obras dos loteamentos Isabel Martins e Santa Catarina, localizados no bairro Soledade. Estão inseridos neste conjunto as obras de recapeamento da avenida Augusto Franco, o canal do São Carlos, a urbanização do Paraíso do Sul, entre outras.

“É com imensa alegria que inicio essa live com uma grande notícia, que é o cronograma de novas ordens de serviço, estabelecido por nós. Este mês de outubro será marcado pelo início de projetos estruturantes muito cobrados, durante nossos encontros virtuais, e, por isso, fiz questão de anunciar aqui, neste canal que se fortalece cada vez mais. Então, atenção moradores dos loteamentos Isabel Martins e Santa Catarina: a nova leva de autorização de obras começa nesta área, de vocês, no dia 11 de outubro”, contou Edvaldo.

Na sequência, serão autorizadas as obras de infraestrutura dos loteamentos Tia Caçula e Rosa do Sol, segundo divulgou o prefeito. “No dia 14 de outubro, uma segunda-feira, vamos assinar ordem de serviço para as obras do Tia Caçula e, no dia seguinte, dia 15, para o Rosa do Sol. Também são regiões bastante questionadas na nossa live e que eu sempre vinha dizendo que íamos fazer. Estão aí, anunciadas. Podem anotar”, completou o gestor.

Edvaldo revelou também as assinaturas de ordens de serviço para a revitalização da Orlinha do bairro Industrial, agendada para 16 de outubro, e para a recuperação da avenida Augusto Franco, popularmente conhecida como Rio de Janeiro, que será no dia 18. “Vamos começar a revitalização desse lugar maravilhoso, que é a Orlinha do bairro Industrial. Uma área que carecia de atenção e que é um dos nossos cartões portais. Já no dia 18 começaremos a recuperação da avenida Augusto Franco e vamos fazer, na via, desde a Estação da Leste até a região do viaduto, o mesmo que estamos fazendo na avenida Beira Mar”, vislumbrou.

O cronograma se encerra com a autorização das obras do São Carlos, dia 24, e do Paraíso do Sul, no dia 25. “Finalizamos com estas duas localidades, tão cobradas pelos moradores que residem nelas. Então, ao todo, são oito ordens de serviço que estaremos assinando para melhorar a vida das pessoas. São obras de saneamento básico, infraestrutura, turística e de mobilidade urbana. Estou muito feliz de poder começar, enfim, obras tão esperadas pelos aracajuanos”, comemorou.

Foto Ana Licia Menezes