Prefeitura de Tobias Barreto paga servidores nesta terça-feira

01/10/19 - 18:06:15

Uma das formas de valorizar os servidores é pagar seus salários em dia. A Prefeitura de Tobias Barreto entende a importância disso e se esforça, todos os meses, para cumprir esse objetivo. Os vencimentos referentes ao mês de setembro já começaram a ser pagos. O prefeito Diógenes Almeida anunciou nesta terça-feira, 1º, que os servidores efetivos já recebem hoje seus salários, e que os comissionados recebem amanhã. Os contratados, por sua vez, receberão até o dia 10 do corrente mês.

“Além de aquecer a economia, o salário em dia valoriza os funcionários, que trabalham com a tranquilidade de saber que eles têm o dia certo para receber. Nós temos conseguido honrar esse compromisso com nossos servidores, fazendo jus ao lema da gestão, que é confiança e trabalho. Sabemos que muitos municípios por todo o país estão com dificuldades e suas folhas de pagamento atrasadas, mas Tobias Barreto segue firme, através de um bom planejamento e ações voltadas para a valorização profissional. Prova disso, temos feito o possível também para reajustar e majorar os vencimentos de diversas categorias”, frisou o prefeito Diógenes.

Fonte e foto assessoria