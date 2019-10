DEPUTADO RODRIGO MAIA, FARÁ PALESTRA PARA EMPRESÁRIOS EM ARACAJU

01/10/19 - 07:00:03

A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac), realizará em parceria com os sindicatos das empresas do segmento dos estados do nordeste, o Fórum Regional das Empresas de Asseio e Conservação (Foreac) em Aracaju. O evento que acontecerá no Hotel Sesc Atalaia, no dia 10 de outubro, recepcionará representantes de empresas do segmento que mais promove geração de empregos no setor de serviços da região. O evento é a segunda edição deste ano. A primeira aconteceu em Manaus-AM.

O Foreac, evento que conta com a organização do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Sergipe (Seac-SE), terá uma programação vasta, com a participação de grandes nomes do cenário político nacional, para debater os temas relacionados às empresas, o exercício de sua atividade e o ambiente de negócios da prestação de serviços terceirizados, e sua influência nas empresas. O Fórum, com objetivo de discutir as questões e propor soluções competentes para as dificuldades do setor, contará com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que fará palestra com o tema “O protagonismo da Câmara dos Deputados para o desenvolvimento do Brasil”. Além de Rodrigo Maia, o Foreac também contará a palestras do deputado federal Baleia Rossi (MDB), líder do bloco partidário composto por MDB, PP e PTB na Câmara dos Deputados.

O presidente do Seac-SE, Fábio Andrade, destaca a importância do evento para o mercado das empresas de serviços do Nordeste, ressaltando que a união empresarial é importante para a melhor fluidez do mercado.

“As empresas do setor de serviços terceirizáveis têm o objetivo de trabalhar com o máximo de eficiência para o seu consumidor. Eventos como esse visam fortalecer as empresas do setor de serviços, pois somos hoje uma das atividades que mais empregam no país, são 14 milhões de trabalhadores brasileiros que representamos em nossas empresas. E para ter a melhor capacidade administrativa, é importante que aconteçam eventos desse porte. O Seac Sergipe está muito feliz em receber o Foreac desse ano”, comentou Andrade.

As inscrições para o Fórum podem ser realizadas por meio da Febrac, no e-mail [email protected], pelo telefone (61) 3227-6390. O evento é direcionado para empresários, executivos, diretores e gerentes das empresas do setor, além de contratantes, órgãos de regulação, fornecedores e diretores das federações estaduais e nacional.

Por Márcio Rocha