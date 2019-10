Rogério: oposição apresentará 6 destaques para impedir perversidades da Reforma

01/10/19 - 13:16:44

Foi em uma reunião no gabinete da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet (MDB/MS), que a oposição negociou a apresentação de seis destaques (propostas de modificação) para a votação da Previdência.

O vice-líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE) que foi um dos que conduziu as conversas e afirmou que outros destaques podem surgir dos parlamentares que se consideram independentes. Mas garante que o acordo formalizado se refere apenas ao primeiro turno da votação.

“Todos os destaques serão votação nominal. O que for destacado na Comissão, a gente destaca no plenário”, esclarece o Senador Rogério Carvalho.

Dos pontos apresentados, o Partido dos Trabalhadores vai combater as perversidades referentes à aposentadoria por invalidez, o Partido Rede Sustentabilidade pedirá a mudança no cálculo do benefício, o PDT definiu que os cortes nos abonos do PIS/Pasep precisam ser alterados. O PROS manifestou um destaque contra dos impactos nas aposentadorias especiais. Há ainda proposta de modificação do PSB.

O Senador Rogério Carvalho revela a intenção de capitalização que está por trás dos benefícios não previsíveis como a aposentadoria por invalidez. Estes benefícios podem ser administrados pelos bancos privados.

“40% dos recursos da Previdência vêm destas aposentadorias. E os bancos querem gerir a nossa poupança. Nós estamos tirando de quem sequer tem comida na mesa para dispor ao mercado financeiro. Que a gente faça justiça ao povo brasileiro. ”, sugere o Senador que se preocupa com os prejuízos ao trabalhador.

A proposição será discutida e votada ainda hoje, em primeiro turno, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e no plenário do Senado.

Se algum destaque for acatado, a matéria terá que retornar à Câmara dos Deputados, que deu início ao projeto.

Por Candisse Matos