Trabalhadores do corte da cana recebem última parcela

Recebem a parcela final os beneficiários que compareceram aos seminários sobre violência contra a mulher

Os trabalhadores rurais inscritos no Programa Mão Amiga Cana já podem realizar o saque da quarta e última parcela do benefício. O recurso está disponível nas contas bancárias dos cortadores de cana desde o último sábado, 27. Portanto, para acessar o benefício, basta se dirigir a qualquer agência do Banco de Estado de Sergipe ou Ponto Banese, portando o cartão do programa.

Realizado 100% com recursos do tesouro estadual, o Mão Amiga é custeado pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FUNCEP), gerenciado pela Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (Seit). Nesta edição, 3.430 trabalhadores terão direito ao pagamento da entressafra, representando R$651.700,00 investidos. São contemplados pelo Mão Amiga Cana trabalhadores do corte da cana dos municípios de Capela, Santa Rosa de Lima, Japaratuba, São Cristóvão, Areia Branca, Maruim, Carmópolis, Rosário do Catete, Malhada dos Bois, Siriri, Nossa Sra. Das Dores, Capela, Japoatã, São Francisco, Pacatuba, Aquidabã, Laranjeiras, Riachuelo, Divina Pastora, Neópolis e Muribeca.

A coordenadora de Inclusão Produtiva da Seit, Heleonora Cerqueira, explica que receberam a quarta parcela somente os trabalhadores que compareceram aos seminários – contrapartida obrigatória do trabalhador rural inscrito no programa. Nesta edição, a temática abordada foi a violência contra a mulher, com a participação de representantes da Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar, e da equipe da coordenadoria da Mulher da diretoria de Direitos Humanos da Seit. Em comum, todas as ministrantes de palestras têm a satisfação diante do fato de o público do programa ser predominantemente masculino.

“Num momento em que se verifica altos índices de violência contra a mulher em todo o Brasil, esses espaços servem para plantarmos sementes de paz para serem colhidas adiante. Os dados apresentados acerca da violência doméstica surpreenderam muitos dos beneficiários do programa, que achavam tratar-se de situações pontuais. Saber , por exemplo, que o lugar mais seguro para a mulher é a rua e não o seu lar, foi uma das informações que deixou o público impactado. A informação é sempre o melhor caminho. Essa sensibilização é fundamental para mudarmos essa mentalidade, que ainda vitima tantas mulheres todos os dias”, pontuou Heleonora.

Ainda de acordo com ela, dos 3.844 beneficiários dessa edição 2019, apenas 414 faltaram as palestras. “A boa receptividade do tema já estimula a equipe técnica para levar essa discussão também para a edição 2019 da Laranja que terá início no final de novembro”, adiantou Heleonora. Criado em 2009 para minimizar os problemas causados pelo desemprego durante o período de entressafra das culturas da cana e da laranja, o Programa Mão Amiga paga, anualmente, um benefício no valor de R$ 760, dividido em quatro parcelas de R$ 190, a cerca de 8.500 trabalhadores rurais sergipanos. Considerando as duas vertentes do programa, são atendidos 35 municípios da citricultura (14) e de atividade sulcroalcooleira (21).

