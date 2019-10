VF DIZ QUE BANCADA FEDERAL DO PSB TEM COMPROMISSO COM A PETROBRAS

01/10/19 - 05:41:47

Preocupado com a possibilidade do fechamento das unidades da Petrobras em Sergipe, anunciada pelo Governo Federal, o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), ex-deputado federal Valadares Filho, se reuniu, na nesta segunda-feira (30), com a diretoria do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe (Sindipetro).

Na oportunidade, Valadares disse que irá articular e mobilizar a bancada federal do PSB na luta pela permanência da estatal em Sergipe. “Como membro da direção nacional do meu partido farei essa mobilização dos parlamentares em defesa da permanência das unidades em Sergipe, nossa bancada tem compromisso com o fortalecimento da Petrobras e é contra a privatização desse patrimônio que é de todos os sergipanos e brasileiros”.

Ainda de acordo com Valadares, os prejuízos serão incalculáveis caso a intenção do governo federal se concretize. “Sergipe poderá ter prejuízos impressionantes, estamos falando da demissão de cerca de 1.200 empregados, encerramento de convênios, arrecadação do ICMS, ou seja, toda uma cadeia produtiva será prejudicada”, alerta.

O diretor do Sindipetro, Edivaldo Leandro, defende que a movimentação em favor da permanência da Petrobras em Sergipe seja um esforço de toda a sociedade. “Essa é uma briga suprapartidária. Nós do Sindipetro damos boas vindas a todos aqueles que querem apoiar essa causa e pedimos a Valadares Filho que continue nessa luta buscando ainda mais forças porque o estado sofre uma grande ameaça”, explica um dos diretores.

“Os dados são graves e tudo isso está mexendo com as famílias dos trabalhadores. É incrível a quantidade de ligações que tenho recebido de pessoas que estão preocupadas com o fechamento da Petrobras e que dizem estar buscando transferência para outros postos de trabalho”, lamenta Valadares Filho.

Fonte e foto assessoria