WITZEL DIZ QUE PRIVATIZAÇÃO DA CEDAE ACELERARÁ SANEAMENTO

O governador falou com a imprensa após um café da manhã com representantes do setor hoteleiro e o secretário estadual de Turismo, Otávio Leite. O evento discutiu os benefícios de reforçar o Rio como parada para voos internacionais que chegam ao Brasil com outros destinos, o que permitiria aumentar o número de turistas.

“Acredito que o Rio de Janeiro consiga, até o final de 2022, estar com o dobro de turistas [estrangeiros]. Hoje são 1,5 milhão de turistas estrangeiros”, disse o governador. Para ele, essas conexões, chamadas stopover, poderiam atrair mais turistas asiáticos.