ACUSADO DE TRÁFICO MORRE EM TROCA DE TIROS COM POLICIAIS EM SOCORRO

02/10/19 - 08:44:46

Um homem identificado como Humberto Santana Maranhão, 31 anos, morreu nesta terça-feira (01) após reagir e trocar tiros com policiais do Batalhão de Radiopatrulha, no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais do Batalhão de Rádiopatrulha realizavam patrulhamento tático motorizado pelo município de Nossa Senhora do Socorro, no Marcos Freire II, quando receberam a informação de que um indivíduo estaria distribuindo entorpecentes no Complexo Taiçoca, conduzindo um Voyage Branco de placa OZG-0632.

Um acompanhamento tático policial foi iniciado e no momento em que o veículo foi interceptado, o indivíduo, identificado posteriormente como Humberto Santana Maranhão, desceu do veículo atirando na direção dos policiais que revidaram e atingiram o atirador.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em seu poder foram encontrados e apreendidos um revólver calibre 38, 443 trouxas de crack, 101 pinos e mais duas bolsas de cocaína, 120 trouxas e mais um tablete de maconha, duas balanças de precisão e uma caderneta com anotações do comércio de entorpecentes.