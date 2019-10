Aracaju Sustentável: Edvaldo inaugura segundo ecoponto da cidade

02/10/19 - 13:30:22

O prefeito Edvaldo Nogueira inaugurou, na manhã desta quarta-feira, 2, o segundo ecoponto de Aracaju. Localizada no bairro Coroa do Meio, a Estação de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos é resultado de um investimento de R$ 128 mil e tem por objetivo assegurar o manejo e o tratamento sustentável dos resíduos sólidos na cidade. Outros dois ecopontos estão sendo construídos nos bairros Santos Dumont e 17 de Março. O plano da gestão é instalar 18 estações na capital até 2020.

“Este é mais um passo na direção da Aracaju Sustentável. É fundamental que trabalhemos no caminho da sustentabilidade, e um ponto importante deste processo é a limpeza pública, pois tem impacto positivo sobre a saúde e o bem estar da população e na preservação do meio ambiente. Infelizmente, ainda temos muitos casos de pessoas que depositam materiais nos canais, em terrenos baldios e nas ruas. Isso precisa mudar. A entrega deste segundo ecoponto é, além de uma atitude de conscientização e de educação, mais uma medida concreta da Prefeitura para enfrentar o problema do descarte irregular”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou o trabalho que a atual gestão tem realizado em prol da limpeza da cidade. “Temos feito um esforço gigantesco de limpeza dos canais, de ações como o Cata-Treco e avançamos com a construção dos ecopontos, para que o descarte daquilo que as pessoas não querem mais, como móveis e eletrodomésticos velhos, além de material de construção em pequena quantidade, ocorra da maneira adequada”, afirmou ele, reforçando que a instalação deste segundo ecoponto próximo à uma área de preservação ambiental é emblemática. “É a maneira de dizermos que estamos trabalhando pela sustentabilidade na nossa cidade e ajudando o planeta”, frisou.

Com a construção dos ecopontos – o primeiro está localizado no bairro Industrial -, a administração municipal, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), fortalece o trabalho de combate ao descarte irregular de resíduos sólidos. “Quando chegamos na gestão, o nosso levantamento mostrou que existiam quase 2 mil pontos de descarte irregular. Trabalhamos duro e hoje existem 163, o que representou uma redução de 90%. Foi uma grande vitória da gestão e de forma particular dos trabalhadores e trabalhadoras da Emsurb. Com os ecopontos iremos avançar ainda mais. A estação do bairro industrial é sucesso absoluto, agora entregamos esta na Coroa do Meio, a unidade do bairro Santos Dumont já está pronta e o ecoponto do 17 de Março já se em construção”, afirmou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

O ecoponto Coroa do Meio está localizado na rua Jornalista João Batista Santana, s/nº. Ele possui uma caixa estacionária de 30m³ para volumosos; uma caixa de 30m³ para resíduos da construção civil; e seis recipientes de 240 litros para recicláveis. A estação recebe até 1m³ de resíduos por descarga e por gerador. “O ecoponto é algo muito bom, ficou muito melhor, mais decente e organizado”, destacou o carroceiro Anselmo da Silva, o primeiro a utilizar o ecoponto.

A primeira estação, localizada no bairro Industrial, foi inaugurada em agosto do ano passado, como projeto piloto. Desde então, o local tem registrado, mensalmente, uma média significativa de resíduos recolhidos. Até junho deste ano, a estação já recolheu 891 toneladas de resíduos da construção civil, 129 toneladas de volumosos e 3 toneladas de recicláveis. A instalação de ecopontos integra o Planejamento Estratégico da administração e contempla o projeto P15, que tem por objetivo assegurar o manejo e o tratamento sustentável dos resíduos sólidos da capital.

Foto Ana Licia Menezes