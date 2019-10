Atletas sergipanos conquistam medalhas de ouro no Brasileiro de Paratletismo

02/10/19 - 13:23:20

A paratleta Luciele Carolaine Brito voltou a ser destaque da delegação sergipana que participou do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Paratletismo. A competição aconteceu no final de setembro entre os dias 27 e 29, em São Paulo. Luciele conquistou medalha de ouro no arremesso de peso. Luciele Carolaine é aluna do Colégio Estadual Vitória de Santa Maria.

Outro destaque foi e Anny Beatriz Alves da Rocha, do Colégio Estadual 24 de Outubro, na prova dos 200m. Anny conquistou também medalha de ouro. As duas pertencem também ao projeto Centro de Esportes, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). “Essas conquistas refletem a importância dos Centros de Esportes Escolares na vida dessas medalhistas, além dos projetos realizados e a dedicação recompensada a cada treinamento”, disse a superintende especial do Esporte, Mariana Dantas.

O estado foi representado por atletas dos Centros de Esportes Escolares, polos que oferecem projetos envolvendo modalidades de educação física e esportes, para os estudantes da rede estadual de ensino.

Ao todo, foram 8 medalhas conquistadas, sendo que os atletas subiram nas três posições do pódio. O atleta Jadson Santos Souza, da Escola Estadual Leite Neto, conquistou o bronze nos 800m e a prata nos 5000m. A atleta Kellianny dos Santos, também aluna do Leite Neto, conquistou prata nos 1500m e ouro nos 800m.

No bronze também teve a conquista do atleta Bruno Marco Câmara da Paixão, com o arremesso de peso, representando o Colégio Estadual Professora Ofenísia Freire. Também envolvendo o arremesso de peso, a atleta Sara Ferreira Bispo, do Colégio Estadual Francisco Rosa, subiu no segundo lugar do pódio, com a medalha de prata.

Fonte e foto assessoria