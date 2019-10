Cabo Amintas incentiva a Outubro Rosa e parabeniza os Bombeiros Militar pelos 99 anos

02/10/19 - 05:07:10

Nesta terça-feira,1º, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para falar sobre o Outubro Rosa, o dia do vereador e também homenagear o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

Amintas iniciou seu discurso parabenizando a todos os vereadores pelo seu dia. Desejou que todos trabalhem com a consciência tranquila e sempre pelo povo de Aracaju. Depois, lembrou aos colegas parlamentares do início do Outubro Rosa. O mês de outubro ficou simbolizado como o mês da campanha para prevenção e conscientização do Câncer de Mama.

“Quero lembrar a todos que hoje inicia o Outubro Rosa. O que nos leva a pensar nessas mulheres com câncer, a cada manhã se levanta uma guerreira para lutar por sua vida. Não vamos permitir que seja apenas um dia ou um mês, temos que ser solidários e lutar para ajudar de alguma forma as mulheres e homens com câncer. Não vamos usá-los como marketing político, como infelizmente alguns fazem, se utilizam das doenças das pessoas para angariar votos. Temos responsabilidade com isso, temos que lutar para que os investimentos da saúde, que sejam possíveis, sejam direcionados para a luta dessas mulheres. Vamos colocar em prática, não podemos deixar passar despercebido”, incentivou Amintas.

Depois continuou a falar para homenagear o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe que hoje completa 99 anos de existência. Mostrou imagens da atuação dos bombeiros nas últimas enchentes que atingiram o Estado. “Quero parabenizar os Bombeiros de Sergipe. Esses bravos militares que todos os dias vão às ruas arriscar suas vidas para salvar a população. Como vemos nas imagens, o Corpo de Bombeiros esteve lá nas enchentes do Bairro Jabotiana, estavam lado a lado com a população. Os bombeiros não são valorizados por esse governo, mas nós sabemos a importância desses homens e mulheres para o estado de Sergipe”, elogiou o vereador.

Para finalizar, Amintas comentou sobre a estrutura de trabalho dos bombeiros militares. “Invejo o excelente trabalho que o Corpo de Bombeiros faz, mas lamento pelas suas condições de trabalho. Lamento pela falta de logística, de valorização desses militares que recebem um ticket de refeição com valor baixíssimo, arriscam a vida sem os equipamentos devidos. Verificamos que não possuem equipamentos para alcançar os edifícios da cidade em caso de incêndio. Lamentável que não valorizem essa instituição tão importante para o povo sergipano. Um abraço a cada Bombeiro Militar de Sergipe, os bravos soldados de fogo”, homenageou.

Por Evenilson Santana