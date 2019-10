CPTRAN ENTREGA DE QUASE 1T DE ALIMENTOS ARRECADADOS NO 1° PASSEIO CICLÍSTICO

02/10/19 - 14:53:52

No último dia 22 de setembro, aconteceu em Aracaju, o 1° Passeio Ciclístico da CPTRAN. Os 500 ciclistas participantes se concentraram na Orla de Atalaia e por volta das 8 horas saíram pedalando pela Orla mais bonita do Brasil.

Para participar do evento, o ingresso foi 2kg de alimento não-perecível que foram destinados ao SAME – Lar de Idosos, Lar Cristo Redentor, Amigos no Bem e Lions Club. Segundo informações dos organizadores, cerca de 1 TONELADA de alimentos, entre macarrão, feijão, arroz, açúcar e demais foram entregues às instituições.

Famílias com crianças, jovens, adultos e idosos participaram do evento e ganharam um kit, camisa e boné, além de lanche, água dos patrocinadores e apoiadores.

A doação foi realizada na manhã desta quarta-feira, 02.10, pelos policiais militares da CPTRAN.

Fonte e foto CPTRAN