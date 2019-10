Cursos de artesanato da Fundat estimulam mulheres que buscam qualificação

Nesta terça-feira, 1º, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), concluiu mais dois cursos de qualificação profissional, o de Técnicas Básicas em Bolsas Finas, realizado no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) ‘Viver Legal’, no conjunto Castelo Branco, e de Técnicas Básicas de Bordados em Fitas, realizado na Unidade de Qualificação Profissional (UQP), no bairro Santa Maria. Ambos foram desenvolvidos ao longo de 10 dias e ofereceram aos alunos uma certificação de 30 horas.

O curso de Bolsas Finas capacitou mais de 15 alunas e foi ministrado pela artesã e instrutora Suely Ribeiro, que há mais de cinco anos colabora com as oficinas da Fundat. “Esse curso de bolsas finas traz para comunidade um leque de oportunidades, seja na área profissionalizante, na área terapêutica e até mesmo na motivacional. A falta de oportunidade de empregos é complicada e graças à oferta desses cursos, essas pessoas estão tendo oportunidade de mudar suas vidas”, acredita Suely.

Além da parte técnica ensinada nas aulas, também é trabalhado o reconhecimento do material utilizado, a tipologia do produto, além do estímulo da criatividade e do profissionalismo, obtendo grandes resultados e qualificando ainda mais os profissionais para o mercado de trabalho.

Capacitação que motiva

A valorização pessoal e do trabalho também é assunto dentro das aulas dos cursos e é o que defende a instrutora de Bordados em Fitas, Maria de Lourdes. Ela afirma que toda artesã tem que saber calcular seus insumos para saber o valor que seu trabalho tem. Além disso, Maria de Lourdes trabalhou a autoestima delas, ensinando-as a aprender a valorizar o próprio trabalho, muitas vezes não apreciado no campo profissional.

Jucicleide Santos, artesã e aluna do curso de Bordados em Fitas vende seus artesanatos no Santa Maria, bairro onde vive há quase dois anos. Ela conta que é gratificante compartilhar experiências no curso e sempre buscar mais conhecimento para que suas vendas continuem e que ela sempre traga novidades para suas vizinhas, amigas e clientes.

Além de estimular a parte profissional e criativa das alunas, as capacitações têm papel fundamental na vida delas como uma forma terapêutica. A aluna Maria Aparecida relata que já participou de vários cursos e que para ela é de extrema importância para sua saúde mental, alegando até ficar triste quando as aulas se encerram.

“Eu adoro vir todas as tardes para o curso e fico muito feliz por ter uma organização que providencia esses cursos para comunidade, faz total diferença no meu dia e acredito que muda a vida de várias outras mulheres”, ressalta a aluna.

