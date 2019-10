DEIRETOR DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL, JOSÉ APARECIDO, PEDE DEMISSÃO DO CARGO

02/10/19 - 14:08:01

O diretor do Instituto Médico de Sergipe (IML), José Aparecido Cardoso, pediu exoneração do cargo que ocupava desde maio de 2015.

O pedido foi feito nesta terça-feira (01) após várias denúncias feitas pelo Sindicato da Polícia Técnica de Sergipe (Sinpoltec) sobre o trabalho realizado no órgão.

Em seu lugar, assume o também médico legista Victor Vasconcelos Barros. Ele foi aprovado no último concurso para médico legista realizado pela Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp).

As denúncias feitas pelo sindicato chocaram a população, pois as informações eram de que faltavam materiais para exames, equipamentos e que crânios de cadáveres eram abertos com serrote.

Tentamos entrar em contato com a SSP mas não obtivemos resposta.