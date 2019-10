OBRAS: DEPUTADO QUESTIONA O CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

02/10/19 - 16:59:44

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) mantém a defesa e a luta pela conclusão das obras de duplicação da BR 101 em Sergipe. Na Tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, dia 02, o parlamentar demonstrou preocupação sobre o contingenciamento dos recursos do Governo Federal para obras em 2020, o que pode comprometer a conclusão de todo trecho norte.

“A soma de esforços dos membros da Comissão Temporária de Representação Externa da Alese e da Comissão de Engenharia é essencial nesta causa tão importante. A previsão de conclusão para 2020 foi sinalizada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e pelo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Campos Filho, que esteve em Sergipe no mês de julho para acompanhar as obras e assegurou, na ocasião, os recursos. Agora, ficamos preocupados com essa notícia do contingenciamento dos recursos. O povo de Sergipe não quer mais esperar”, comentou.

Em Sergipe, a BR 101 possui 206 km de extensão. Destes, 104 km compreendem o trecho da duplicação. O DNIT publicou no dia 24 de setembro que estão sendo feitas as últimas ações para a liberação do km 42 da BR 101 no acesso a Capela, sobre a ponte do Rio Lagartixo. Já no dia 30 de setembro, o órgão divulgou o início do encabeçamento da ponte sobre o Rio São Francisco em Propriá, na divisa entre Sergipe e Alagoas.

“A conclusão de todo o trecho Norte é necessária e o prazo não pode ultrapassar o ano de 2020. O Governo Federal disponibiliza dinheiro para Pernambuco, Bahia, Alagoas, mas não tem para Sergipe concluir a duplicação no ano que vem. Já comecei a reforçar o apoio dos deputados federais, dos senadores e de todos os deputados estaduais para intensificar a cobrança e acompanharmos as audiências com os órgãos. Com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão em Sergipe esta semana, vamos fortalecer a cobrança. Entendemos que o pleito eleitoral já passou e reafirmamos que o Governo Federal tem a responsabilidade de concluir a BR 101 e atender ao povo sergipano”, destacou Zezinho Sobral.

Ainda na Tribuna, o deputado Zezinho Sobral reforçou a importância que a BR 101 tem para a segurança de todos os sergipanos que diariamente trafegam pela rodovia federal. Além disso, o atraso, segundo ele, compromete o turismo e prejudica o meio ambiente.

“Nosso trabalho é contínuo. Seremos insistentes e persistentes. Manterei a fiscalização e o acompanhamento dos trabalhos. A luta pela conclusão da duplicação da BR 101 é do povo sergipano. Há um anseio dos moradores de todas as cidades que margeiam a BR 101 Norte para a conclusão dos trabalhos”, enfatizou Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria