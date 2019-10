Diretório Municipal promove projeto ‘Cidadania nos Bairros’ em Socorro

02/10/19 - 11:20:29

Com intuito de debater as ideias democráticas e o papel do cidadão, o presidente do diretório municipal do partido Cidadania 23 em Socorro, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho, realiza nesta quarta-feira (2), o Projeto ‘Cidadania nos Bairros’ no Conjunto Fernando Collor.

De acordo com o Dr. Samuel Carvalho, a ideia é levar o projeto para diversos locais e falar sobre direitos e deveres da população. “Vamos instruir a população a ser protagonista, despertando o senso crítico e fazendo com que essas pessoas possam contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Como presidente do diretório municipal do partido, estarei juntamente com a equipe, conversando com as pessoas sobre o seu papel como cidadão”, afirmou.

O Projeto ‘Cidadania nos Bairros’ debate sobre a participação popular, ensina sobre o papel dos representantes políticos e como a população pode fiscaliza-los. A primeira edição do projeto acontece nesta quarta-feira (2), na Rua 18, número 122 no Conjunto Fernando Collor.

Fonte e foto assessoria