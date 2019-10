EQUIPES DA 9ª DM PRENDEM TRÊS EM CUMPRIMENTO A MANDADOS POR ROUBO

02/10/19 - 13:31:45

As detenções ocorreram durante ações policiais entre essa segunda-feira, 30, e esta terça-feira, 1º

Equipes da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) cumpriram três mandados de prisão em ações de combate à violência. Os presos foram identificados como Josival de Carvalho Dias, 52; Eduardo Gomes dos Santos, 23; e Tiago Melo Santos, 31. As detenções ocorreram entre essa segunda-feira, 30, e terça-feira, 1º.

De acordo com o delegado Gilberto Guimarães, o primeiro foi preso por tráfico de drogas, em condenação definitiva expedida em Nossa Senhora da Glória. Já Eduardo, foi preso por roubo cometido no estado de Minas Gerais e possui passagens pelo sistema prisional sergipano. Enquanto Tiago, detido por roubo, praticado em 2016 no Santa Maria.

A prisão de Eduardo contou com o apoio de equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), que possibilitaram o cumprimento da sentença através da troca de informações com a Polícia Militar de Minas Gerais.

A Polícia Civil reitera que a população também pode contribuir com a localização e prisão de envolvidos em ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.