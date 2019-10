ESCOLA DE NOSSA SENHORA APARECIDA É INVADIDA, FURTADA E INCENDIADA

02/10/19 - 15:16:14

A Escola Municipal Gabriel Lima dos Santos, localizada no Povado Arari, em Nossa Senhora da Aparecida, foi alvo de marginais na noite desta terça-feira (01) e teve objetos e materias de escritório furtados.

As informações são de que após o furto, os elementos colocaram fogo nas dependências do prédio, danificando computadores, impressoras, acervo de livros e terminou destruindo o depósito da merenda escolar.

Segundos moradores da localidade, ao perceberam a fumaça e focos de chamas, avisaram uma professora que pediu ajuda da comunidade do povoado para auxiliar no controle das chamas e tentar apagar o incêndio, até que o corpo de bombeiros chegasse ao local.

Em nota, a prefeitura de Nossa Senhora Aparecida lamentou o ocorrido, afirmando que “a Secretaria de Educação, vem a público lamentar e repudiar o incêndio criminoso ocorrido na madrugada desta quarta-feira (02), que atingiu as dependências físicas da secretaria da Escola Municipal Gabriel Lima dos Santos, localizada no povoado Arari. Além de destruírem todos os computadores e materiais da secretaria do colégio, os vândalos também roubaram pertences e a merenda dos alunos. A administração municipal acompanha de perto o trabalho de investigação iniciado pela Polícia Civil, que estará no local do incêndio esta tarde, adotando as medidas necessárias para a elucidação desse crime contra a educação pública do município. Em busca de providências para o caso, a prefeita do município, Verônica Sousa, agendou uma reunião na Secretaria de Estado da Segurança Pública para a manhã dessa quinta-feira (03), ocasião em que também encaminhará o caso para a Promotoria de Justiça do Estado. A Prefeitura informa aos pais e alunos, principais prejudicados por esta ação criminosa, que as aulas na unidade escolar estão suspensas até que seja concluído o trabalho da perícia, e que já acionou as equipes de trabalho da Secretaria de Obras, que estão de prontidão para o início da recuperação do espaço atingido, tão logo seja liberado pelas autoridades policiais’.