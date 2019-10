Ezequiel: “Prefeita de Capela é uma fachada e todos sabem quem manda!”

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), externa sua indignação com o descaso da prefeita Silvany Sukita com a Saúde Pública do município. Ele a acusa de promover uma “gestão de fachada”, denunciando que a gestora não está presente, com frequência, na cidade e que “todos sabem quem realmente manda na Prefeitura”. Ezequiel lamenta que a população tenha que sofrer por ainda mais de um ano.

“É triste ver o que acontece em Capela! Tudo nessa gestão é fake! É uma fachada! Os servidores comissionados, por exemplo, estão com cerca de três meses sem receber seus rendimentos. E o reflexo disso vem para a população porque, com tanto desestímulo, os serviços públicos perdem qualidade. E quem mais precisa do suporte da prefeitura é o povo mais pobre”, analisa o ex-prefeito.

Ezequiel Leite disse ainda que na Saúde a gestão “vende ilusão” para a população. “Inauguraram uma reforma da Unidade de Saúde da Família do povoado Boa Vista. A ‘novidade’ foi a construção de uma parede na frente do posto! Isso é compromisso com a Saúde? No povoado Quixabá, por exemplo, entregaram um posto, mas não pavimentaram a rua. Lá dentro os pacientes ‘comem’ poeira”.

Por fim, Ezequiel disse que as pessoas de Capela “se assustam” quando encontram a prefeita na cidade. “Quando eu digo que essa gestão é fake, em primeiro lugar me refiro a ausência dela na cidade. A novidade é quando a prefeita está em Capela despachando. Quando aparece nos eventos, chega atrasada! Pior é que nos eventos tem gente que fala mais pela prefeitura que a gestora e os vereadores. Isso não é segredo! Todos sabem quem realmente manda na Prefeitura de Capela”.

