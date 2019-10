Fiéis celebrarão os 16 anos da Romaria de Nossa Senhora Aparecida

02/10/19 - 12:29:45

Município sergipano é palco da segunda maior romaria a pé do Brasil em devoção à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país

Todos os anos, no dia 12 de outubro, fiéis vindos de todos os cantos do país participam da segunda maior romaria a pé do Brasil, no município sergipano de Nossa Senhora Aparecida. São muitos os milagres, graças, pedidos, agradecimentos, histórias de luta, alegria e vitória que marcam os 16 anos da tradicional romaria, que sai do Povoado Queimadas, em Ribeirópolis (SE), em direção a sede do município que leva o nome da santa, transformando os cerca de 8 km da rodovia estadual em um caminho de fé e devoção.

No dia da romaria, a população de cerca de 9 mil habitantes se junta aos mais de 100 mil romeiros, transformando assim a paisagem do pacato município do agreste sergipano em um local de grandes manifestações de fé. “É de suma importância refletir a Festa de Nossa Senhora Aparecida no seu conjunto “histórico” com o olhar da fé do romeiro de Nossa Senhora. Como se sabe, a Romaria se tornou o ícone histórico do povo sergipano que vem a cada ano manifestar a sua devoção à Mãe de Deus”, destaca o pároco do município, Pe. Carlos Gonzaga.

Tamanha é a grandiosidade da peregrinação, que em 2015 ela foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Estado de Sergipe, através da Lei Estadual nº 63/2015, sendo inclusa no Calendário Festivo de Sergipe. “Neste ano celebraremos a 16ª edição da Romaria. Espero que a Festa da Padroeira de Nossa Senhora Aparecida nos faça refletir sobre a nossa vocação cristã na fé em Maria e no seu Filho Jesus Cristo, e que essa mesma fé seja a bússola a guiar a vida do Romeiro de Nossa Senhora em todas as circunstâncias da vida”, acrescenta o Pe. Carlos Gonzaga.

Impulsionados pelo tema ‘Com a Mãe Aparecida: escolhidos e enviados em missão’, a paróquia, com o apoio dos moradores do município e das equipes de Nossa Senhora, promove uma programação especial para receber os devotos, que já começa no dia 3 de outubro com o início do novenário de Nossa Senhora Aparecida. Para o dia festivo, 12 de outubro, estão programadas sete celebrações eucarísticas. A primeira delas, às 6h, ocorrerá no povoado Queimadas, ponto de partida da grande Romaria. Ao final da caminhada, às 10h, o arcebispo metropolitano de Aracaju, dom João José Costa, presidirá a santa missa no palco instalado na praça dedicada aos romeiros, no fundo da Igreja Matriz.

