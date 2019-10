Georgeo lamenta a falta de políticas públicas e violência contra os idosos

02/10/19 - 05:13:44

No dia nacional e estadual do idoso, comemorado hoje, 1º de outubro, o deputado estadual Georgeo Passos (PPS), ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para chamar à atenção da sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

Georgeo Passos frisou audiência pública que abordou a temática “O Dever das políticas públicas em abençoar a melhor idade”, de sua autoria, realizada ontem na Alese, e destacou dois pontos: a falta de políticas públicas e a questão da violência contra os idosos. “A cada dia a população brasileira envelhece. Falta políticas públicas voltadas à terceira idade”, justificou.

No que tange a violência contra os idosos, Georgeo Passos lamentou os crimes e reforçou o papel da educação na formação do cidadão. Segundo ele, o índice é alto e infelizmente a violência acontece em sua grande maioria, dentro dos lares praticadas por filhos, familiares próximos e cuidadores.

“Infelizmente as pessoas insistem em maltratar as pessoas idosas, que muitas vezes estão fragilizadas em cima de uma cama e não conseguem denunciar esses maus- tratos”, disse o deputado

Dia do Idoso

Georgeo é autor da Lei nº 8.540/2019 que instituiu o dia 1º de outubro como o Dia Estadual do Idoso e a primeira semana do mesmo mês como a Semana Estadual de Valorização da Pessoa Idosa

Estatuto do Idoso- lei nº 10.741/2003

O Estatuto do Idoso completa hoje 16 anos. A lei nº 10.741/2003 constituí-se num marco jurídico para a população idosa desde a sua criação, que estabelece medidas de proteção, vulnerabilidade, bem como os seus direitos.

Foto: Jadilson Simões

Por Luciana Botto- Alese