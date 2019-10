Militantes ergipanos vão a Recife e participam de encontro do RenovaBr

02/10/19 - 11:06:22

Mais de 31 mil pessoas se inscreveram no novo curso de formação do RenovaBR, 1.400 foram selecionadas, 269 do Nordeste e 28 de Sergipe

Neste último sábado, 28, estudantes do Nordeste se reuniram em Recife, o encontro faz parte da carga horária de 96 horas de atividades gratuitas, com aulas sobre temas mais genéricos, como renovação política e organização do Estado e dos Poderes, e assuntos específicos das cidades, em áreas como finanças, educação, saúde e planejamento urbano.

Depois do excelente resultado da escola no pleito de 2018, 17 eleitos, de uma a turma de 133, dentre eles o Senador Alessando Vieira, o RenovaBR pretende preparar futuros prefeitos e vereadores.

Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR, comentou sobre o encontro.

“É fundamental preparar a nova geração de políticos. Ensinamos para os nossos alunos o que eles podem fazer como vereadores e prefeitos. Também destacamos temas municipais que são importantes e que não têm lado ideológico, por exemplo, plano diretor, lei de destinação de resíduos, saneamento básico e educação em primeira infância. O RenovaBR traz holofote para as questões municipais porque as pessoas vivem nas cidades”.

Diálogo, honestidade e dedicação

Comm base nestes valores o RenovaBR auxilia gente honesta e competente a entrar na política. A iniciativa seleciona e prepara pessoas comuns do Brasil inteiro para renovar quadros e, sobretudo, práticas da política brasileira. Não importam partido e posicionamento. A prioridade do RenovaBR é capacitar gente disposta a dialogar e que tenha comprometimento ético.

Para o advogado Rafael Melo, aluno de Sergipe, “um experiência única, os melhores professores, dispostos a transformar pessoas comuns em políticos fora do comum, independente de crença ou posicionamento político”, disse.

Fonte e foto assessoria