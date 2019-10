O passado lhe condena

Responsável pela pior administração que Aracaju já teve, o DEM está de olho grande na prefeitura da capital. Ontem, o partido reuniu filiados e políticos de outras legendas para discutir a sucessão municipal. Participaram os deputados estaduais Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães – ambos do MDB- além de ex-vereadores, que tiveram entre 800 e 2 mil votos na eleição passada. Sem nomes de peso para disputar a prefeitura de Aracaju, o DEM espicha os olhos para as outras siglas, enquanto torce por mudanças na legislação eleitoral visando permitir que políticos com mandatos mudem de partido sem risco de punição. Bem viva na memória dos aracajuanos, a terrível gestão do ex-prefeito João Alves Filho (DEM) será outro grande complicador para o projeto demista de retomar o comando da capital em 2020. Aff Maria!

Inimigos dos pobres

Para atender interesses mesquinhos da burguesia e dos grandes empresários, 49 senadores votaram favoráveis à famigerada reforma da Previdência. É bom a classe trabalhadora guardar os nomes destes inimigos dos pobres para puni-los nas próximas eleições. De Sergipe, apenas o senador Alessandro Vieira (Cidadania) votou favorável ao nefasto projeto deste governo militar. Rogério Carvalho (PT) cravou um Não, enquanto Maria do Carmo (DEM) não deu as caras no Senado. Danôsse!

Beabá

A pesquisa Retrato da Leitura revela que 44% da população não leem e 30% nunca comprou um livro. Segundo a consulta, temos analfabetos funcionais entre 27% dos brasileiros que concluíram o ensino fundamental. Também apurou que somente 23% dos entrevistados dominam a leitura. Em resposta à questão sobre como leem, 64% informam que costumam largar um livro sem terminar, e 62%, que leem somente parte ou capítulos de um livro. Santo Cristo!

Direita, volver!

Bajuladores de plantão têm compromisso sexta-feira agora: ir à Assembleia aplaudir a entrega de uma medalha ao vice-presidente as República, general Hamilton Mourão (PRTB). Embora nunca tenha feito nadica de nada por Sergipe, o verde-oliva receberá a maior honraria do Legislativo sergipano. Nem precisa dizer que o plenário da Assembleia será pequeno diante do número de autoridades, militares e adulares, que vão aplaudir a desnecessária homenagem sugerida pelo deputado capitão Samuel (PSL). Crendeuspai!

Luto

A família Figueiredo chora a morte da procuradora de Justiça aposentada Maria Creuza Britto de Figueiredo, esposa do ex-vice-governador Benedito Figueiredo (MDB). Creuza morreu, na madrugada de hoje, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, uma semana após ter se submetido a uma cirurgia na cabeça. A família ainda não informou sobre o velório e sepultamento da procuradora. Descanse em paz!

Braços cruzados

Os professores da rede estadual amanheceram hoje de braços cruzados e deverão permanecer assim até amanhã. O objetivo da paralisação é protestar contra os projetos do governo criando o sistema de avaliação da educação básica, o programa alfabetização pra valer e o prêmio escola de destaque. As três propostas já se encontram em poder dos deputados estaduais. Segundo a professora e líder sindical Ivonete Cruz, os projetos têm caráter excludente, privativista e estimulam punições aos educadores. Cruz, credo!

Turismo preocupa

E quem anda preocupado com a crise do turístico sergipano é o deputado federal Valdevan Noventa (PSC). Segundo ele, faltam ao setor divulgação e estrutura. O parlamentar diz que ninguém escolherá visitar Sergipe se não souber sobre as belezas da Ponta dos Mangues, do Cânion de Xingó, da Orla de Atalaia e das praias da região Sul. Pelo visto, o governo estadual não anda muito preocupado com isso, pois a Secretaria de Turismo está sem titular desde julho passado. Homem, vôte!

Aposta no campo

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) festejou a assinatura de 22 termos colaboração com associações comunitárias apoiadas pelo Projeto Dom Távora. São 22 planos de negócio nas áreas da ovinocultura, bovinocultura de leite, pesca artesanal, artesanato, corte e costura, hortifruticultura e mandiocultura. Ao todo, serão beneficiadas pela medida do governo 758 famílias de 10 municípios sergipanos. Legal!

Arrumando as casas

Os partidos começam a se preparar para as negociações em torno das eleições de 2020. Até abril do próximo ano, as legendas estarão empenhadas na escolha de candidatos em condições de vencer as eleições municipais. Portanto, até lá muita água vai rolar por debaixo da ponte. Vixe!

Cadê os “gatos”?

Nunca mais se falou na campanha contra as ligações clandestinas de água tratada, os chamados “gatos”. Até agora, a ação da Companhia de Saneamento de Sergipe contra os ladrões de água puniu apenas alguns miseráveis residentes na periferia de Aracaju. Por que será que a Deso também não visita os hotéis da Orla de Atalaia, as luxuosas mansões, indústrias, comércio e casas de praia. É nestes endereços que “residem” bichanos bem criados. Marminino!

