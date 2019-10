POLÍCIA CIVIL DE LAGARTO ELUCIDA HOMICÍDIO E PROCURA AUTORES DO CRIME

02/10/19 - 13:41:31

Os suspeitos são acusados de praticar uma tentativa de homicídio e um homicídio em junho deste ano

A Polícia Civil, em atuação no município de Lagarto, elucidou um homicídio e uma tentativa do mesmo crime. Os autores foram identificados como Jocival Abreu Santos, conhecido como “Gordinho”, e Adonias Abreu Santos, “Dinha”.

Os crimes aconteceram no dia 4 de junho deste ano. Na ação criminosa, a dupla praticou o homicídio que vitimou Elenilton Ribeiro de Oliveira, o “Birito”, e a tentativa de homicídio contra José Patricio de Jesus Santos, o “Neném”.

Segundo a Delegada Regional de Lagarto, Michele Araújo, as investigações foram iniciadas logo após o fato que ocorreu no Assentamento Karl Marx, em Lagarto. Com base em todas as evidências angariadas pela equipe, chegou-se à conclusão de autoria dos suspeitos “Gordinho” e “Dinha”.

“Diante de todo o conjunto probatório muito bem demonstrado nos autos do Inquérito Policial, promovemos o indiciamento de ambos por duplo homicídio, sendo um na modalidade tentada e outro consumado”, explicou a delegada.

Atendendo representação da Polícia Civil, a justiça decretou a prisão preventiva dos investigados, contudo ambos fugiram, razão pela qual a polícia pede ajuda da população para que denunciem seus paradeiros pelo Disque-Denúncia (181), a fim que sejam capturados.

Informações e foto SSP